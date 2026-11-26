Dự hội thảo có đại biểu khách mời quốc tế; các nhà nghiên cứu, chuyên gia một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội và đại biểu cán bộ, giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo diễn ra trong 3 ngày, từ 26 đến 28-11, được tổ chức thành các phiên tập trung và các phiên chuyên đề; kết hợp các hoạt động giao lưu học thuật, kết nối hợp tác theo chương trình hội thảo.

GS, TS Chu Anh Mỳ phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS, TS Chu Anh Mỳ nhấn mạnh, thiên tai, tai nạn công nghiệp và các tình huống khẩn cấp khác đang diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với con người và các hệ thống ứng phó. TSE 2026 là diễn đàn quốc tế đa ngành do Học viện Kỹ thuật Quân sự khởi xướng nhằm trao đổi ý tưởng, thảo luận kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong công tác ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp, đồng thời giới thiệu những đổi mới mang tính đột phá tại giao điểm giữa khoa học, công nghệ và quản lý khẩn cấp.

Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự trao quà lưu niệm tặng đại diện các đại biểu quốc tế tham dự hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia đông đảo của bạn bè quốc tế, với 123 tác giả đóng góp đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại hội thảo, 45 bài báo khoa học gửi về đã nhận được 90 lượt phản biện; với 31 bài báo khoa học đã được chấp nhận. Các bài báo khoa học này sẽ được trình bày trong 6 phiên báo cáo chuyên môn, bao gồm cả các bài trình bày trực tuyến.

Các đại biểu tại phiên khai mạc hội thảo.

Chương trình chuyên môn của hội thảo được tổ chức thành 7 tiểu ban gồm: Trí tuệ nhân tạo, IoT và hệ thống cảnh báo sớm; công nghệ UAV, robot và hệ thống tự hành phục vụ tìm kiếm cứu nạn; hệ thống chỉ huy và điều khiển, truyền thông và an ninh mạng; kết cấu phục vụ tìm kiếm cứu nạn và hạ tầng chống chịu; công nghệ mô phỏng, huấn luyện và diễn tập số; vật liệu tiên tiến, trang thiết bị và giải pháp sáng tạo; công nghệ tiên tiến trong ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và an ninh môi trường.

Quang cảnh hội thảo.

Được biết, tại hội thảo sẽ có 6 bài phát biểu quan trọng của các diễn giả nước ngoài uy tín, tập trung vào các chủ đề như: Trí tuệ nhân tạo và thiết bị bay không người lái vì một thế giới an toàn hơn; phương pháp đánh giá rủi ro của kết cấu bê tông cốt thép chịu tải trọng nổ; công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu thiệt hại liên quan đến tình huống khẩn cấp; thiết kế kháng chấn hợp lý cho cọc đỡ công trình…

Ngoài ra, chương trình còn có 2 báo cáo mời, trong đó, PGS, TS Vũ Anh Tuấn đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự trình bày về thực trạng và triển vọng của công nghệ ép tĩnh trong giảm nhẹ thiên tai tại Việt Nam.