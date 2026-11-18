Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Minh Hồng)

Hội thảo là dịp nhìn lại chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đồng thời trao đổi, nhận diện những cơ hội và định hướng thúc đẩy quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Tham dự Hội thảo có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ; Tiến sĩ Nguyễn Hữu Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; Giáo sư, Tiến sĩ Aleksandra Zajac, Hiệu trưởng Viện Quản lý và Khoa học Thụy Sĩ (tham dự trực tuyến), cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu trong nước, quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Minh Hồng.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn nhấn mạnh, vượt qua những khác biệt về địa lý, lịch sử và trình độ phát triển, Việt Nam và Thụy Sĩ đã từng bước xây dựng mối quan hệ hữu nghị, tin cậy và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, giá trị bền vững nhất của quan hệ hai nước không chỉ nằm ở những thành tựu hợp tác đã đạt được, mà còn ở sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và khát vọng cùng phát triển. Đây chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong bối cảnh thế giới đang có những biến đổi nhanh chóng và khó lường.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cho rằng, những chuyển dịch sâu sắc về địa chính trị, kinh tế, khoa học và công nghệ, cùng với cạnh tranh chiến lược gia tăng và các thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, phát triển bền vững đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Thụy Sĩ có nhiều tiềm năng bổ trợ cho nhau. Nếu Thụy Sĩ có thế mạnh nổi bật về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, giáo dục và quản trị phát triển, thì Việt Nam là nền kinh tế năng động, đang đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia tập trung trao đổi thẳng thắn, khách quan, dựa trên luận cứ khoa học và thực tiễn, qua đó đề xuất những sáng kiến, khuyến nghị chính sách có giá trị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ (Viện Hàn lâm) phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Minh Hồng)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ nhấn mạnh tại Hội thảo, năm 2026 là dấu mốc quan trọng để hai nước nhìn lại hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, đồng thời đánh giá những thành tựu hợp tác, nhận diện cơ hội, thách thức và xác định các định hướng mới trong những thập niên tới. Thụy Sĩ có thế mạnh về tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nghiên cứu khoa học và quản trị; trong khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Những lợi thế bổ trợ này mở ra nhiều dư địa để hai nước tăng cường hợp tác, hướng tới phát triển bền vững và thịnh vượng.

Sau 55 năm phát triển, quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ có cơ hội chuyển từ nền tảng hữu nghị truyền thống sang giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất hơn. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là một trụ cột quan trọng; cùng với đó là các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh tế xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, việc thúc đẩy tiến trình hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Khối EFTA được kỳ vọng tạo thêm động lực kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Bên cạnh hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chiến Thắng cũng nhấn mạnh vai trò của đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục và kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là những nền tảng xã hội quan trọng góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy và tạo chiều sâu cho quan hệ song phương. Trên cơ sở đó, Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật đa chiều, giúp các nhà khoa học, chuyên gia đánh giá toàn diện kết quả hợp tác trong 55 năm qua, đồng thời đề xuất những sáng kiến cụ thể, có tính khả thi và giá trị thực tiễn cho giai đoạn phát triển mới.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng phát biểu chào mừng Hội thảo. (Ảnh: Minh Hồng)

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng đánh giá cao những thành tựu của Thụy Sĩ trong giáo dục đại học, đào tạo nghề, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và quản trị. Ông bày tỏ mong muốn Hội thảo sẽ mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và tổ chức của hai nước, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học liên ngành và phát triển các mạng lưới hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp.

Trong thông điệp gửi tới Hội thảo trực tuyến, Giáo sư, Tiến sĩ Aleksandra Zajac, Hiệu trưởng Viện Quản lý và Khoa học Thụy Sĩ khẳng định 55 năm quan hệ ngoại giao là minh chứng cho sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia. Nhấn mạnh vai trò của giáo dục như một cầu nối quan trọng giữa hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, bà bày tỏ kỳ vọng Hội thảo sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp, tạo tiền đề cho những chương trình hợp tác mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Aleksandra Zajac, Hiệu trưởng Viện Quản lý và Khoa học Thụy Sĩ phát biểu tại Hội thảo (trực tuyến). (Ảnh: Minh Hồng)

Hội thảo tập trung vào hai nhóm vấn đề lớn, kết nối việc nhìn lại nền tảng quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ với định hướng thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn mới.

Phiên thứ nhất với chủ đề “Nền tảng quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ: Chính trị, ngoại giao, văn hóa, giáo dục và hợp tác vì thịnh vượng” tập trung vào ba nội dung: hợp tác chính trị, ngoại giao và hợp tác phát triển; hợp tác thương mại, đầu tư trong bối cảnh thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA); thực trạng và triển vọng hợp tác văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Phiên thứ hai với chủ đề “Định hình đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ: Đổi mới sáng tạo, vì hòa bình, thịnh vượng và tầm nhìn đến 2045” gồm ba tham luận về triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Zug (Thụy Sĩ); vai trò của đối ngoại nhân dân trong thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển bền vững; dự báo quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và các sáng kiến thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện.