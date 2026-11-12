Hội thảo quốc gia 'Từ bằng chứng đến hành động': Những khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe học đường

Hội thảo nhằm chia sẻ kết quả khảo sát quốc gia tại hơn 8.000 trường học, đồng thời thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học đường tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại hội thảo, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học đường.

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh; bà Michaela Bauer, Quyền Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam; TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam; TS. Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em; cùng đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cơ sở giáo dục.

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Chính sách Sức khỏe trường học và Nước sạch, Vệ sinh trong trường học với chủ đề “Từ Bằng chứng đến Hành động”

Chăm sóc sức khỏe học đường cần được nhìn nhận toàn diện

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh vai trò của sức khỏe học đường đối với sự phát triển toàn diện của học sinh. Theo Thứ trưởng, công tác chăm sóc sức khỏe trong trường học không chỉ dừng lại ở việc khám, chữa bệnh mà cần được triển khai đồng bộ, gắn với dinh dưỡng, giáo dục thể chất, nước sạch, vệ sinh và xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Từ góc độ quản lý, Thứ trưởng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng triển khai công tác y tế trường học, quan tâm bố trí đội ngũ nhân lực phù hợp và tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục với ngành y tế. Cùng với đó, đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là các công trình nước sạch và vệ sinh, cần đi đôi với quản lý, vận hành và bảo trì để bảo đảm hiệu quả sử dụng lâu dài.

Những vấn đề được Thứ trưởng đề cập cũng được phản ánh qua kết quả khảo sát quốc gia được chia sẻ tại hội thảo. Nghiên cứu được thực hiện tại hơn 8.000 trường học, tập trung đánh giá chính sách, tình hình triển khai công tác sức khỏe trường học và khả năng tiếp cận nước sạch, vệ sinh trong trường học.

Kết quả khảo sát tại hơn 8.000 trường học cho thấy vẫn còn những khoảng trống về nhân lực y tế trường học và điều kiện chăm sóc sức khỏe học sinh.

Kết quả khảo sát cho thấy, bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác chăm sóc sức khỏe học đường vẫn còn những khoảng trống cần được khắc phục. Đáng chú ý, hơn 30% trường học chưa có cán bộ y tế; một bộ phận nhân sự phụ trách công tác này chưa được đào tạo chuyên môn về y tế hoặc phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Đây là vấn đề đáng quan tâm bởi cán bộ y tế trường học giữ vai trò quan trọng trong theo dõi sức khỏe, tư vấn và hỗ trợ học sinh. Khi nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, khả năng tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe một cách thường xuyên, hiệu quả tại cơ sở giáo dục cũng gặp nhiều khó khăn.

TS. Phạm Thị Thu Ba, Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội, trình bày phương pháp và những phát hiện chính từ khảo sát quốc gia về tiếp cận nước sạch, vệ sinh trong trường học.

Bên cạnh nhân lực, điều kiện nước sạch, vệ sinh và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng là những nội dung được đặt ra. Thực tế này cho thấy việc cải thiện sức khỏe học đường cần được thực hiện trên nhiều phương diện, thay vì chỉ tập trung vào một hoạt động riêng lẻ.

UNICEF nhấn mạnh cách tiếp cận lấy trẻ em làm trung tâm

Chia sẻ tại hội thảo, bà Michaela Bauer, Quyền Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm môi trường học đường an toàn, lành mạnh và đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ em. Theo định hướng được UNICEF đề cập, sức khỏe học đường cần được tiếp cận một cách toàn diện, trong đó các yếu tố như dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh và điều kiện học tập đều có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe, sự phát triển của học sinh.

Bà Michaela Bauer, Quyền Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, chia sẻ về tầm quan trọng của môi trường học đường an toàn, lành mạnh đối với sự phát triển của trẻ em.

Thông điệp này đặt trẻ em vào vị trí trung tâm của quá trình xây dựng và thực hiện chính sách. Việc đánh giá hiệu quả không chỉ dựa trên số lượng công trình hay dịch vụ được cung cấp, mà còn cần quan tâm đến khả năng tiếp cận và trải nghiệm thực tế của học sinh tại trường học.

Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và chuyên gia trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035.

Ở góc độ y tế, TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc đầu tư cho sức khỏe trường học. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ sức khỏe trước mắt mà còn góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của trẻ em. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp và các đối tác liên quan, đồng thời sử dụng bằng chứng thực tiễn làm cơ sở xác định những vấn đề cần ưu tiên.

TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của việc đầu tư cho sức khỏe trường học và tăng cường phối hợp liên ngành.

Từ những kết quả khảo sát và ý kiến trao đổi tại hội thảo, yêu cầu đặt ra là chuyển các khuyến nghị thành hành động cụ thể. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, củng cố nhân lực y tế trường học, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và tăng cường cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện. Các giải pháp cũng cần tính đến sự khác biệt về điều kiện giữa các địa phương, bảo đảm học sinh ở những khu vực còn khó khăn có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp.

TS. Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em phát biểu hội thảo.

Hội thảo “Từ Bằng chứng đến Hành động” là dịp để các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và chuyên gia đối thoại chính sách, trao đổi chuyên môn, kỹ thuật, cùng xác định những nhiệm vụ ưu tiên trong thời gian tới. Kết quả khảo sát và các khuyến nghị được chia sẻ tại sự kiện sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ quá trình xây dựng, triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026–2035, hướng tới môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nơi mọi học sinh đều được quan tâm và chăm sóc sức khỏe.