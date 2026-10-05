Hội thảo quốc gia tìm giải pháp phát huy giá trị văn hóa Việt trong kỷ nguyên mới

Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trung tướng Phan Xuân Tuy thông tin về hội thảo đến báo chí ngày 5/10. (Ảnh: BTC)

Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2026 với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra ngày 10/10 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Hội thảo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an và Học viện Chính trị Công an Nhân dân tổ chức nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ, tiếp nối nội dung Hội thảo Văn hoá năm 2024.

Lãnh đạo Quốc hội sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Tham dự Hội thảo có khoảng 200 đại biểu là đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, các bộ, Ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trọng điểm; đại diện lãnh đạo các học viện, trường đại học khối khoa học xã hội và nhân văn; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hoá, điện ảnh...

Theo Ban tổ chức, chủ đề của Hội thảo đặt ra vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính thực tiễn cấp thiết: Làm thế nào để những giá trị được hun đúc trong lịch sử dân tộc tiếp tục nuôi dưỡng con người, gắn kết xã hội và tạo ra nguồn lực mới cho phát triển.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng giới thiệu cuốn kỷ yếu hội thảo. (Ảnh: BTC)

Hội thảo Khoa học năm 2026 là diễn đàn để tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị về phát huy giá trị văn hoá đất nước thành động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trên cơ sở phân tích thực trạng và những bất cập về thể chế, kỷ luật, Hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp để hoàn thiện chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi, qua đó khơi thông nguồn lực, tạo không gian và động lực phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển văn hoá và con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

Hội thảo sẽ nghe phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, báo cáo đề dẫn của lãnh đạo Học viện Chính trị Công an nhân dân, báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tham luận của các chuyên gia về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, kinh tế, chính trị.

Phần thảo luận, các đại biểu trao đổi, thảo luận tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: Làm rõ những quan điểm đột phá về phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; Thực trạng và những bất cập trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá gắn với bảo vệ an ninh văn hóa; Kiến nghị hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học với 68 bài tham luận công phu, giàu ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Những kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, xây dựng thành Báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn về phát triển văn hóa trong tình hình hiện nay.

Ban tổ chức hy vọng Hội thảo Văn hóa 2026 sẽ góp phần đẩy mạnh thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể, đồng thời sửa đổi các vướng mắc để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc./.