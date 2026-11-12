Hội thảo quốc gia làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục của Quốc Tử Giám

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước.” (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Năm 1076, dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử giáo dục và văn hóa dân tộc Việt Nam. Quốc Tử Giám ra đời thể hiện tầm nhìn vượt trước của nhà nước Đại Việt trong việc xây dựng thiết chế giáo dục cấp quốc gia, lấy việc học, đạo đức và tri thức làm gốc rễ dựng nước.

Ngày 12/11, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước.”

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục của Quốc Tử Giám; trao đổi về việc kế thừa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài trong phát triển giáo dục, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, trải qua các triều đại và những biến đổi của lịch sử, Quốc Tử Giám đã khẳng định vị thế là một thiết chế giáo dục tiêu biểu, biểu tượng đặc sắc của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài của dân tộc ta.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã nhấn mạnh trách nhiệm của Thủ đô trong bảo tồn, phát huy di sản đạo học. Đồng thời khẳng định những giá trị về truyền thống hiếu học, trọng dụng hiền tài cần được chuyển hóa thành động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ đạt hai mục tiêu 100 năm và hướng đến xây dựng nước Việt Nam phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, giáo dục phải kiến tạo, dẫn dắt sự phát triển của Thủ đô và quốc gia; văn hóa phải thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh những giá trị kết tinh trong Quốc Tử Giám về truyền thống đạo học và tinh thần trọng dụng hiền tài không chỉ là những giá trị cần được bảo tồn mà còn phải được chuyển hóa thành động lực phát triển.

Theo ông Trần Đức Thắng, việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia một lần nữa khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với việc trọng dụng nhân tài - nguồn lực chiến lược đặc biệt, quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Đây cũng là hoạt động quan trọng triển khai các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và thu hút trọng dụng nhân tài cho đất nước.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hội thảo đã có 67 tham luận và 4 chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu của các nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, tiêu biểu như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ); Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám và các cơ quan, cơ sở nghiên cứu khác.

Các tham luận gửi tới Hội thảo tập trung làm rõ những giá trị tiêu biểu của di sản Quốc Tử Giám: Truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên bằng tri thức; đạo lý tôn sư trọng đạo, đề cao nhân cách và trách nhiệm trong sự nghiệp giáo dục; tư tưởng trọng dụng hiền tài, coi nhân tài là nguồn lực quan trọng đối với vận mệnh quốc gia. Đồng thời, các nghiên cứu xem xét vai trò của Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục và quản trị quốc gia, nhận diện những giá trị có thể kế thừa trên tinh thần khoa học, khách quan, phù hợp với điều kiện hiện nay./.

Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh chung. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)