Hội thảo quốc gia bàn giải pháp khơi thông nguồn lực văn hóa

Hội thảo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức, nhằm tham vấn các ý kiến khoa học, thực tiễn về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam thành nguồn lực và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Ban tổ chức, Hội thảo sẽ tập trung phân tích thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, chính sách, nguồn lực và kỷ luật thực thi; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo không gian và xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Hội thảo nhằm tham vấn các ý kiến khoa học, thực tiễn về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam thành nguồn lực và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. (Nguồn: VGP)

Nhận diện những điểm nghẽn

Hội thảo gồm hai phần tham luận và thảo luận. Lãnh đạo Quốc hội sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo; cùng với đó là các báo cáo của bộ, ngành Trung ương, địa phương và tham luận của các chuyên gia về chính sách, nguồn lực cho phát triển các thiết chế văn hóa, kinh tế, chính trị.

Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 68 bài tham luận, tập trung vào ba nhóm nội dung lớn sau:

Nhóm thứ nhất làm rõ những quan điểm mới, có tính đột phá về phát triển và phát huy giá trị, sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Các tham luận phân tích vị trí, vai trò của văn hóa; giá trị của văn hóa và con người Việt Nam trong tạo dựng sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố đồng thuận xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Một nội dung được đặt ra là xác định những giá trị cần tiếp tục kế thừa, phát huy, đồng thời bổ sung, phát triển các giá trị mới phù hợp yêu cầu của giai đoạn hiện nay, qua đó hình thành hệ giá trị, chuẩn mực và môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Nhóm nội dung thứ hai tập trung nhận diện những bất cập trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa. Các tham luận đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế về thể chế, chính sách, nguồn lực, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện.

Những vấn đề mới phát sinh từ hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và sự phát triển của không gian mạng cũng được phân tích, trong đó nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo đảm an ninh văn hóa.

Từ việc nhận diện các điểm nghẽn, nhóm nội dung thứ ba tập trung đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi, qua đó khơi thông các nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Các tham luận đề cập việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và phát triển nguồn nhân lực; đồng thời tăng cường xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, nâng cao sức hấp dẫn và khả năng bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Hoàn thiện chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi

Phần thảo luận của Hội thảo sẽ đi sâu làm rõ những quan điểm đột phá về phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa; đồng thời kiến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực và tạo xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Đáng chú ý, các kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo sẽ được Ban tổ chức tổng hợp, xây dựng thành Báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để nghiên cứu, thể chế hóa thành những chủ trương, quyết sách về phát triển văn hóa.

Qua đó, Hội thảo hướng tới góp phần cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật; tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, tạo điều kiện để văn hóa và con người Việt Nam phát huy đầy đủ hơn vai trò là sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước, đồng thời góp phần bảo vệ Tổ quốc.