Hội thao PVI khu vực phía Bắc năm 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết người lao động

Toàn cảnh Hội thao PVI khu vực phía Bắc.

Các đại biểu tham dự hội thao.

Tiếp nối thành công của Hội thao PVI khu vực phía Nam được tổ chức vào tháng 6/2026 tại Cần Thơ, Hội thao PVI khu vực phía Bắc quy tụ sự tham gia của 23 đơn vị với gần 1.000 vận động viên, cổ động viên là cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống PVI khu vực phía Bắc, từ TP Huế trở ra.

Nghi thức rước cờ Tổ quốc và cờ PVI tại Lễ khai mạc hội thao.

Ông Dương Thanh Danh Francois - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT PVI, Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI phát biểu khai mạc hội thao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Thanh Danh Francois - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT PVI, Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI nhấn mạnh, Hội thao PVI khu vực phía Bắc là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, quy tụ đông đảo cán bộ, nhân viên trong hệ thống PVI tham gia tranh tài nhân dịp PVI tròn 30 tuổi.

Nhìn lại hành trình 3 thập kỷ hình thành và phát triển của doanh nghiệp, ông Dương Thanh Danh Francois cho rằng, những thành tựu của PVI được tạo nên từ trí tuệ, tinh thần đổi mới, tiên phong, cùng sự đồng lòng và cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động. Trên nền tảng đó, những sân chơi bổ ích như hội thao tiếp tục tạo cơ hội để người lao động giao lưu, tăng cường sự gắn kết, lan tỏa tinh thần thể thao và những giá trị văn hóa PVI.

Hội thao cũng gắn với định hướng xây dựng PVI trở thành một “Định chế tài chính - bảo hiểm chuyên nghiệp, thương hiệu quốc tế”, dựa trên nền tảng tri thức, công nghệ và lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Trong đó, việc xây dựng môi trường kết nối, gắn kết giữa các cá nhân với tập thể là một trong những giá trị quan trọng, và tổ chức Công đoàn cùng các công đoàn viên chính là sợi dây gắn kết. Sự hưởng ứng và chuẩn bị tích cực cho hội thao của các đơn vị là minh chứng cho tinh thần làm việc và cống hiến của tập thể người lao động PVI, hướng tới xây dựng một môi trường năng động, gắn kết, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Tuấn Tú - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PVI thắp đuốc khai mạc hội thao, tượng trưng cho nhiệt huyết, ý chí chinh phục và khát vọng bứt phá của toàn thể cán bộ, nhân viên PVI.

Ông Dương Thanh Danh Francois trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Ông Nguyễn Tuấn Tú trao cờ lưu niệm, động viên các đoàn vận động viên trước khi bước vào tranh tài tại hội thao.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài trong không khí sôi nổi, hào hứng. Các nội dung thi đấu gồm: bóng đá nam, bóng đá nữ, kéo co, cầu lông, chạy tiếp sức, bơi và pickleball.

Một số hình ảnh tại hội thao: