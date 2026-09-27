Hội thao PVFCCo-Phú Mỹ: Lan tỏa tinh thần 'Một đội ngũ - Một mục tiêu'

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập PETROVIETNAM (3/9/1975 - 3/9/2026) và 22 năm Ngày truyền thống PVFCCo-Phú Mỹ (21/9/2004 - 21/9/2026), trong hai ngày 25-26/9, Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) tổ chức Hội thao PVFCCo-Phú Mỹ lần thứ XVIII năm 2026.

Các nội dung thi đấu tại hội thao gồm cầu lông, bóng bàn, pickleball, cờ tướng và kéo co. Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động mà còn là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu” trong toàn Tổng công ty.

Hội thao PVFCCo-Phú Mỹ lần thứ XVIII năm 2026 diễn ra sôi nổi với 5 nội dung thi đấu gồm cầu lông, bóng bàn, pickleball, cờ tướng và kéo co.

Các nội dung được tổ chức đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm vận động viên, tạo điều kiện để người lao động các đơn vị cùng giao lưu, thi đấu và lan tỏa tinh thần thể thao.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (25/9), không khí Hội thao đã diễn ra sôi nổi với các trận đấu vòng loại của môn cầu lông, bóng bàn và pickleball. Trong đó, môn pickleball được tổ chức với nhiều nội dung thi đấu dành cho vận động viên dưới và trên 45 tuổi, gồm: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đôi lãnh đạo.

Các trận đấu diễn ra trong không khí đoàn kết, trung thực nhưng không kém phần quyết liệt. Những màn cầu bền ở cầu lông, các pha bóng tốc độ của bóng bàn hay những cuộc đua điểm hấp dẫn trên sân pickleball đã mang đến nhiều khoảnh khắc ấn tượng, thu hút sự cổ vũ của đông đảo cán bộ, người lao động.

Sang ngày 26/9, Hội thao bước vào các trận bán kết và chung kết môn pickleball, cầu lông và bóng bàn. Song song đó, các vận động viên bước vào những màn đấu trí ở môn cờ tướng, trong khi môn kéo co mang đến bầu không khí đặc biệt sôi động với những màn tranh tài đòi hỏi sức mạnh, sự phối hợp và tinh thần đồng đội.

Không chỉ là nơi tranh tài về thành tích, Hội thao PVFCCo-Phú Mỹ tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một hoạt động phong trào thường niên trong việc chăm lo đời sống tinh thần, khuyến khích người lao động duy trì thói quen rèn luyện thể chất. Qua mỗi trận đấu, tinh thần phối hợp, sẻ chia và thi đấu hết mình được lan tỏa, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa người lao động các đơn vị trong Tổng công ty.

Qua mỗi trận đấu, tinh thần phối hợp, sẻ chia và thi đấu hết mình được lan tỏa, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa người lao động các đơn vị trong Tổng công ty.

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, Hội thao khép lại với Lễ bế mạc và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Tống Xuân Phong - Chủ tịch Công đoàn PVFCCo-Phú Mỹ nhấn mạnh: “Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, Hội thao đã thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, mà quan trọng hơn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, lan tỏa nét văn hóa "Một đội ngũ - Một mục tiêu", tạo động lực để tập thể PVFCCo-Phú Mỹ quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch quản trị năm 2026”.

Ông Tống Xuân Phong - Chủ tịch Công đoàn PVFCCo-Phú Mỹ phát biểu tại Lễ bế mạc.

Chủ tịch Công đoàn PVFCCo-Phú Mỹ gửi lời cảm ơn lãnh đạo Công đoàn Tập đoàn, Ban lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị đã tạo điều kiện để người lao động có một sân chơi bổ ích.

Khép lại Hội thao PVFCCo-Phú Mỹ lần thứ XVIII, những kết quả trên sân đấu không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của các vận động viên mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần khỏe để lao động, sáng tạo và cống hiến. Qua đó, góp phần bồi đắp văn hóa đoàn kết, tạo khí thế và động lực để tập thể người lao động PVFCCo-Phú Mỹ cùng hướng đến mục tiêu hoàn thành thắng lợi kế hoạch quản trị năm 2026.

Một số hình ảnh tại Hội thao PVFCCo-Phú Mỹ lần thứ XVIII:

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM và ông Tống Xuân Phong - Chủ tịch Công đoàn PVFCCo-Phú Mỹ chúc mừng các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại hội thao PETROVIETNAM Khu vực miền Nam vừa qua

Các vận động viên được vinh danh tại lễ trao giải.

Sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần đồng đội đã tạo nên những màn tranh tài đầy kịch tính.

Các cổ động viên khuấy động bầu không khí tại Hội thao.