Hội thảo phát triển ngành hàng cà phê đặc sản, cà phê nông lâm kết hợp

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, cà phê không chỉ là một loại cây trồng, mà đã trở thành một phần của lịch sử, văn hóa và sinh kế của vùng đất Khe Sanh. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù vùng phía Tây của tỉnh đã tạo nên chất lượng và hương vị riêng của cà phê Khe Sanh.

Cùng với quá trình phát triển, sản phẩm đã từng bước khẳng định danh tiếng và được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Khe Sanh”. Đây là tài sản quý, đồng thời là lợi thế để Quảng Trị phát triển ngành hàng cà phê theo hướng có giá trị cao.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc tại hội thảo - Ảnh: Hoàng Hùng

Tuy nhiên, với diện tích khoảng 3.700ha, cà phê Quảng Trị không có ưu thế cạnh tranh về quy mô. Vì vậy, tỉnh không thể chỉ dựa vào việc mở rộng diện tích hay gia tăng sản lượng, mà cần tập trung nâng cao chất lượng, tạo sự khác biệt và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích.

Trong đó, cà phê đặc sản và cà phê nông lâm kết hợp là 2 hướng phát triển có quan hệ bổ trợ cho nhau. Cà phê đặc sản thúc đẩy nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến và gia tăng giá trị sản phẩm. Nông lâm kết hợp góp phần sử dụng đất hiệu quả, đa dạng hóa hệ thống cây trồng, bảo vệ tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển vùng nguyên liệu theo hướng sinh thái, bền vững.

Các đại biểu đóng góp ý kiến về giải pháp phát triển cà phê đặc sản và thích ứng với biến đổi khí hậu - Ảnh: Hoàng Hùng

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tập trung tham luận các nội dung, gồm: Xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đáp ứng quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu; nghiên cứu, tuyển chọn giống cà phê chất lượng cao phục vụ phát triển cà phê đặc sản và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển cà phê bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế Rainforest và bền vững thích ứng với quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu; phát triển cà phê đặc sản Khe Sanh, kinh nghiệm từ sản xuất đến chế biến và xây dựng thương hiệu, chuỗi cung ứng cà phê Quảng Trị.

Đại diện các doanh nghiệp và các nhà sản xuất ký biên bản ghi nhớ hợp tác tại hội thảo - Ảnh: Hoàng Hùng

Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã công bố và trao chứng nhận dấu chân carbon; đại diện các doanh nghiệp và các nhà sản xuất cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Cà phê Khe Sanh hoàn toàn có thể trở thành một cực tăng trưởng xanh, sản phẩm đặc sản mang thương hiệu toàn cầu của nông nghiệp Quảng Trị. Đồng chí thống nhất 6 định hướng bản lề, gồm: Chuyển dịch tư duy kinh tế thị trường, nâng tầm cà phê đặc sản thành hành động thực chất; tập trung giải quyết bài toán quy mô sản lượng bằng chiến lược mở rộng an toàn và liên kết trong vùng; chuẩn hóa vùng trồng thích ứng với các rào cản xanh quốc tế, lấy chất lượng, tính minh bạch và sản xuất không gây mất rừng làm tấm thị thực bắt buộc để hội nhập; tiếp tục nhân rộng mô hình kinh tế nông lâm kết hợp tuần hoàn; tăng cường liên kết chuỗi giá trị, đặt người nông dân làm trung tâm; phát huy giá trị Chỉ dẫn địa lý “Khe Sanh” gắn với phát triển du lịch đa giá trị; lồng ghép câu chuyện văn hóa, lịch sử vùng đất lửa, câu chuyện hòa bình, hòa giải, hữu nghị-hợp tác vào điểm đến du lịch, kết nối cảnh quan trải nghiệm cà phê với các giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh liên vùng nhằm đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu bế mạc tại hội thảo - Ảnh: Hoàng Hùng

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao 5 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cho các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân và UBND các xã vùng trồng nhằm thống nhất quyết tâm đưa ngành hàng cà phê Quảng Trị phát triển xanh, bền vững, chiếm lĩnh vị thế xứng đáng trên bản đồ thị trường quốc tế.