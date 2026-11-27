Ngày 27-11, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp trở thành trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa - Định hướng, giải pháp và các đột phá đến năm 2030”. Tham dự hội thảo có ông Đỗ Nam Bình - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.

Chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, những năm qua, công nghiệp ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tỷ trọng công nghiệp tăng từ 17,7% năm 2015 lên 28,2% năm 2025. Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có không gian phát triển mới, tiềm năng và lợi thế được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, ngành công nghiệp vẫn còn những hạn chế về hạ tầng khu, cụm công nghiệp, năng lực doanh nghiệp, liên kết chuỗi cung ứng và chất lượng tăng trưởng. Vì vậy, sở đang xây dựng Đề án “Phát triển ngành công nghiệp trở thành trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2030 tối thiểu có 3.500ha đất khu công nghiệp” nhằm xác định định hướng, mục tiêu và các giải pháp mang tính đột phá để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế lĩnh vực công nghiệp của tỉnh.

Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội thảo.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phát biểu.

Tại hội thảo, đơn vị tư vấn đã trình bày những nội dung cốt lõi của dự thảo đề án, trong đó tập trung vào hệ thống mục tiêu, định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ lực và phương án phát triển không gian công nghiệp. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa đưa vào khai thác tối thiểu 3.500ha đất khu công nghiệp. Đồng thời, phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như năng lượng, cơ khí chế tạo, điện tử, linh kiện, bán dẫn, chế biến thủy sản và thực phẩm.

Các đại biểu cũng trình bày nhiều tham luận về cơ chế huy động nguồn lực, thu hút đầu tư; phát triển quỹ đất khu công nghiệp; lựa chọn ngành công nghiệp mũi nhọn, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và mở rộng chuỗi giá trị sản xuất. Các ý kiến thảo luận tập trung phân tích những điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; đồng thời đề xuất giải pháp thu hút các dự án quy mô lớn, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong sản xuất.

Đơn vị tư vấn trình bày Đề án “Phát triển ngành công nghiệp trở thành trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2030 tối thiểu có 3.500ha đất khu công nghiệp” .

Đại biểu dự hội thảo phát biểu tham luận.

Kết luận hội thảo, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Nhựt cho biết, thông qua hội thảo, Sở Công Thương và đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp trở thành trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2030 tối thiểu có 3.500ha đất khu công nghiệp” bảo đảm tính đồng bộ và khả thi, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó, đặc biệt rà soát kỹ các chỉ tiêu tăng trưởng, phát triển công nghiệp trụ cột và mục tiêu đưa vào khai thác tối thiểu 3.500ha đất khu công nghiệp đến năm 2030 sao cho khớp nối hoàn toàn với quy hoạch tỉnh. Danh mục các dự án ưu tiên sắp tới phải đi kèm lộ trình, nguồn lực và phân định rõ trách nhiệm từng cơ quan, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn cốt lõi về hạ tầng, đất đai và nguồn nhân lực. Ngay sau khi đề án được phê duyệt, Sở Công Thương sẽ giữ vai trò đầu mối đôn đốc, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn để các mục tiêu sớm phát huy hiệu quả.