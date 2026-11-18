Đồng chí Hứa Tân Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Vân Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh cùng cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác nhân quyền; đánh giá thực trạng, nhận diện khó khăn, thách thức trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm quyền con người, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận, chính trị và pháp lý về bảo vệ, bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền; phân tích quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn mới; làm rõ vai trò của hệ thống chính trị và yêu cầu đặt ra đối với chính quyền địa phương hai cấp trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về nhân quyền.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Đồng thời, đánh giá thực trạng bảo đảm quyền con người trên địa bàn tỉnh Lào Cai; làm rõ những kết quả đạt được trong bảo đảm quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa,quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tiếp cận giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quyền của phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích mối quan hệ giữa bảo đảm quyền con người với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đại biểu dự hội thảo.

Làm rõ vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các chủ thể trong hệ thống chính trị; vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng; trách nhiệm quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; trách nhiệm của lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chuyên môn.

Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền trong tình hình mới. Tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đối ngoại nhân quyền và đấu tranh phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Hứa Tân Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh khẳng định: Những kết quả của hội thảo không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các kiến nghị; bộ phận thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện báo cáo tổng hợp kiến nghị sau hội thảo để gửi các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét.

Từ những vấn đề trao đổi tại hội thảo, đồng chí mong muốn thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quyền con người; quán triệt, thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, bảo đảm quyền con người.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nhân quyền; chú trọng thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ thiết yếu của người dân, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Đồng chí Hứa Tân Hưng – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu bế mạc.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể trong hệ thống chính trị; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng.

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền con người; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; tăng cường thông tin đối ngoại và đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại địa phương.

Nâng cao năng lực dự báo, nắm bắt tình hình và giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; không để những hạn chế trong thực thi chính sách và giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân trở thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

Tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quyền con người cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ trực tiếp làm việc tại cơ sở.

Đồng chí tin tưởng, những kết quả đạt được từ hội thảo sẽ góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền, xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển bền vững, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp của Nhân dân.