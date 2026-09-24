Hội thảo phát huy hiệu quả giải pháp Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Từ năm 2006, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Qua 9 lần tổ chức, có 421 giải pháp dự thi, 269 giải pháp đoạt giải, gồm: 15 giải nhất, 27 giải nhì, 75 giải ba và 152 giải khuyến khích. Các giải pháp thuộc 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo, vật liệu, hóa chất, năng lượng, y dược. Có 19 giải pháp được chọn tham dự hội thi toàn quốc, trong đó, 5 giải pháp đoạt giải (1 giải ba và 4 giải khuyến khích).

Nhiều giải pháp được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội, môi trường. Một số giải pháp làm lợi hàng tỷ đồng mỗi năm. Công tác tuyên truyền, tập huấn, nhân rộng được triển khai. Hội thi ngày càng thu hút nhiều đối tượng tham gia, song chất lượng một số giải pháp, việc nhân rộng và theo dõi hiệu quả ứng dụng còn hạn chế.

Tại hội thảo, các đại biểu tham luận chia sẻ kết quả, kinh nghiệm trong ứng dụng, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật trên các lĩnh vực nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, sản xuất và đời sống; công tác triển khai, ứng dụng sáng kiến tại các đơn vị; nhân rộng giải pháp trong khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng nông thôn mới...

Thông qua hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong quá trình ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật, từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh, tăng cường khả năng ứng dụng và phát huy hiệu quả các giải pháp trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.