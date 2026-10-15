Hội thảo phát huy giá trị Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân tại Bắc Ninh

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an TP chủ trì Hội thảo. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TP, lãnh đạo Cục khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Cục Công tác chính trị - Bộ Công an và lãnh đạo các sở, ngành, thân nhân gia đình Anh hùng Liệt sĩ Cao Kỳ Vân.

Quang cảnh hội thảo.

Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Cao Kỳ Vân được đặt tại phường Việt Yên, TP Bắc Ninh, là nơi ghi dấu quá trình chiến đấu, hy sinh của nữ điệp báo CAND Cao Kỳ Vân.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an TP Bắc Ninh phát biểu khai mạc hội thảo.

Cao Kỳ Vân tên thật là Nguyễn Thị Được (SN 1925), quê ở Bình Lục, Hà Nam. Năm 1947, khi vừa tròn 22 tuổi, chị đã xung phong tham gia các hoạt động cách mạng tại địa phương. Đầu năm 1950, Nguyễn Thị Được trở thành đội viên tổ Điệp báo Sao Chổi, với bí danh Cao Kỳ Vân.

Ngày 1/5/1950, chị được giao nhiệm vụ tiêu diệt nhóm sỹ quan Pháp tại bốt Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên cũ (nay là phường Việt Yên, TP Bắc Ninh). Sau đó, chị bị bắt, tra tấn dã man nhưng chị quyết không khai nửa lời. Tức giận, giặc Pháp đã bắn chết chị, khi ấy Cao Kỳ Vân vừa tròn 25 tuổi.

Các đại biểu dự hội thảo.

Để tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của Anh hùng Liệt sĩ Cao Kỳ Vân và giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay, Công an tỉnh Bắc Ninh khi đó đã tham mưu xây dựng Khu tưởng niệm chị ngay tại nơi chị hy sinh, trên núi Mỏ Thổ. Ngày 12/12/2022, công trình chính thức được khởi công, đến ngày 30/12/2023, Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Cao Kỳ Vân được khánh thành. Sau hơn hai năm đưa vào khai thác, khu tưởng niệm đã trở thành địa chỉ tổ chức các hoạt động dâng hương, báo công, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống và về nguồn.

Đại tá Nguyễn Thị Lợi, Viện trưởng Viện lịch sử Công an phát biểu tại hội thảo.

Thượng tá Trần Văn Nghị, Giám đốc Bảo tàng Công an nhân dân phát biểu tại hội thảo

Đồng chí Đỗ Đình Hữu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Phí Hữu Quynh, Trưởng phòng Giáo dục chính trị và Học sinh sinh viên - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Ninh phát biểu tại hội thảo.

Bà Nguyễn Thị Bình - em gái Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Đỗ Thị Hương, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Việt Yên phát biểu tại hội thảo.

Thượng tá Lê Thành Văn, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an TP Bắc Ninh phát biểu tại hội thảo.

Thượng tá Bùi Thị Ánh Hồng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an TP Bắc Ninh phát biểu tại hội thảo.

Trung tá Nguyễn Mạnh Tùng, Phó Trưởng Công an phường Bắc Giang phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống; tăng cường sưu tầm, xác minh, bổ sung tư liệu lịch sử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu tưởng niệm... Hội thảo nhằm làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Cao Kỳ Vân; đồng thời đánh giá thực tiễn công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị công trình trong giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an TP phát biểu bế mạc hội thảo.

Cũng thông qua hội thảo, Công an TP Bắc Ninh hướng tới xây dựng khu tưởng niệm trở thành địa chỉ đỏ có sức sống bền vững, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, Công an TP Bắc Ninh nói riêng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.