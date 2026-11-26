Dự hội thảo có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND xã Đồng Đăng, đại diện đơn vị tư vấn dự án và các họa sĩ, chuyên gia về lịch sử, điêu khắc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia phát biểu tại hội thảo

Các đại biểu dự hội thảo

Hội thảo đã được nghe đại diện đơn vị tư vấn lập dự án báo cáo khái quát dự án Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng và trình bày đề cương nhiệm vụ khối biểu tượng điêu khắc nghệ thuật.

Theo các tư liệu lịch sử, Pháo đài Đồng Đăng trên Điểm cao 339 thuộc huyện Cao Lộc (cũ), được thực dân Pháp xây dựng từ những năm 1936 - 1940 nhằm phòng thủ biên giới phía Bắc, án ngữ các tuyến đường 1A, 1B, 4A chạy qua khu vực Đồng Đăng (nay thuộc xã Đồng Đăng).

Trải qua các cuộc chiến tranh, Pháo đài Đồng Đăng bị phá sập gần như hoàn toàn. Năm 2025, Pháo đài Đồng Đăng được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa mà cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương. Đối với Pháo đài Đồng Đăng, việc bảo tồn, tôn tạo cần đặt trong tổng thể định hướng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng thời cần xác định rõ chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và giáo dục truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

Đại tá Nguyễn Công Khuê, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ các vấn đề về: lịch sử hình thành, vị trí, vai trò của Pháo đài Đồng Đăng qua các thời kỳ; các sự kiện lịch sử gắn với di tích, đặc biệt là cuộc chiến đấu bảo vệ Đồng Đăng (tháng 2/1979); nhận diện các giá trị di tích và yếu tố cần bảo vệ; đề xuất cơ sở khoa học, nguyên tắc tu bổ, tôn tạo; đổi mới phương thức phát huy giá trị di tích; xác định cơ chế phối hợp, nguồn lực và lộ trình thực hiện khả thi, qua đó đánh giá thực trạng công tác bảo tồn di tích, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm gìn giữ và phát huy giá trị của công trình trong thời gian tới.

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận tại hội thảo

Phát biểu kết luận, Đại tá Mai Xuân Phong, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận, trao đổi tại hội thảo đã cung cấp nhiều tư liệu, luận cứ khoa học và góc nhìn thực tiễn có giá trị, góp phần làm rõ hơn giá trị lịch sử, ý nghĩa của Pháo đài Đồng Đăng.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, định hướng xây dựng và phát triển không gian di tích trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp tại hội thảo; phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai các bước tiếp theo; bảo đảm việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích được thực hiện khoa học, phù hợp với lịch sử, thực tiễn và định hướng phát triển của địa phương.

Hội thảo được tổ chức góp phần bổ sung những tư liệu, luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng về giá trị lịch sử của di tích. Qua đó, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành địa chỉ có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.