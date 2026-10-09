Hội thao PCCC&CNCH năm 2026: Tôi luyện 'lá chắn lửa' cho cơ sở

Tham dự và chỉ đạo Hội thao có đại diện lãnh đạo UBND hai xã: ông Trần Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND xã Nhà Bè, ông Lê Quốc Khanh - Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước. Về phía lực lượng PCCC chuyên nghiệp có Thượng tá Nguyễn Phương Nam - Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực 21 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM). Cùng tham dự có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, các phòng ban chuyên môn và hàng trăm vận động viên, cổ động viên trên địa bàn.

Toàn dân tham gia PCCC, chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”

Phát biểu tại hội thao, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh: Xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước là địa bàn cửa ngõ phía Nam TPHCM, có tốc độ phát triển đô thị nhanh, tập trung nhiều khu công nghiệp, tổng kho xăng dầu lớn và khu dân cư đông đúc. Việc củng cố, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC tại chỗ có ý nghĩa chiến lược nhằm ngăn chặn nguy cơ giặc lửa ngay từ ban đầu.

Các đơn vị được trao thưởng tại hội thao

Hội thao thu hút 12 đội tuyển tham gia tranh tài ở 3 khối lực lượng nòng cốt:

· Khối Dân phòng: 04 đội tuyển (xã Nhà Bè 02 đội, xã Hiệp Phước 02 đội).

· Khối Tổ liên gia an toàn PCCC: 04 đội đại diện cho các hộ gia đình (mỗi xã 02 đội).

· Khối PCCC chuyên ngành: 04 đội từ các doanh nghiệp trọng điểm gồm Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, Tổng kho xăng dầu PV Oil, Kho xăng dầu VK102 và Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Nội dung thi đấu được thiết kế sát thực tế chiến đấu: Lực lượng Dân phòng thực hiện Đội hình 02 lăng B phun tiêu điểm sử dụng máy bơm; Khối Tổ liên gia tranh tài Đội hình phối hợp tham gia chữa cháy và cứu nạn; Khối PCCC chuyên ngành phô diễn kỹ năng chuyên sâu qua Đội hình 02 lăng B phun tiêu điểm sử dụng xe chữa cháy.

Các chiến sĩ diễn tập tại hội thao

Thi đấu bứt phá, khẳng định bản lĩnh thực chiến

Dưới sự điều hành công tâm, chặt chẽ của Tổ trọng tài do Thượng tá Nguyễn Phương Nam trực tiếp chỉ đạo, các vận động viên đã thi đấu cống hiến, mang đến những pha xử lý sự cố nhanh chóng, chuẩn xác và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện.

Tại khối "Tổ liên gia an toàn PCCC", sự ăn ý giữa các thành viên hộ gia đình đã giúp Tổ liên gia 1 - xã Nhà Bè xuất sắc giành Giải Nhất với thời gian 50 giây 05. Giải Nhì thuộc về Tổ liên gia 2 - xã Hiệp Phước, Giải Ba thuộc về Tổ liên gia 1 - xã Hiệp Phước, và Giải Khuyến khích trao cho Tổ liên gia 2 - xã Nhà Bè.

Ở nội dung thi đấu của "Đội dân phòng", bản lĩnh lực lượng tại chỗ được thể hiện rõ nét. Đội dân phòng 1 - xã Nhà Bè thi đấu bứt phá, chinh phục vị trí Quán quân (Giải Nhất) với thời gian 1 phút 06 giây 62. Giải Nhì thuộc về Đội dân phòng 1 - xã Hiệp Phước. Giải Ba được trao cho Đội dân phòng 2 - xã Hiệp Phước và Giải Khuyến khích thuộc về Đội dân phòng 2 - xã Nhà Bè.

Ở bảng đấu đầy kịch tính của "Khối PCCC chuyên ngành", Đội PCCC Khu công nghiệp Hiệp Phước phô diễn đẳng cấp vượt trội khi hoàn thành bài thi với thời gian 1 phút 10 giây 60, xuất sắc đoạt Giải Nhất. Giải Nhì thuộc về Đội PCCC Tổng kho PV Oil và Giải Ba thuộc về Đội PCCC Tổng kho xăng dầu Nhà Bè.

Các màn thao diễn ấn tượng tại hội thao

Giữ vững an toàn PCCC, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đánh giá tổng kết hội thao, Thượng tá Nguyễn Phương Nam - Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực 21 ghi nhận và biểu dương tinh thần tập luyện nghiêm túc, thao tác kỹ thuật thuần thục của các đội thi. Việc phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền hai xã, Công an địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn đã tạo nên một ngày hội PCCC lan tỏa sâu rộng.

Hội thao PCCC&CNCH liên xã Nhà Bè - Hiệp Phước năm 2026 không chỉ là sân chơi nghiệp vụ bổ ích mà còn là cuộc kiểm tra thực chiến quan trọng, nâng cao khả năng hiệp đồng giữa lực lượng PCCC Dân phòng, Tổ liên gia và chuyên ngành. Thành công của sự kiện góp phần củng cố vững chắc "lá chắn lửa" từ cơ sở, giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ bình yên cuộc sống cho Nhân dân.

Một số hình ảnh ấn tượng từ sự kiện: