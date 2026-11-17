Các đại biểu tham dự Phiên Khai mạc. (Nguồn: BTC)

Tham dự Phiên Khai mạc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Tổng Thư ký PCA Marcin Czepelak; Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc; Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Vũ Ánh Dương; Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) Nguyễn Mạnh Dũng, cùng các chuyên gia quốc tế đến từ Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Singapore, Bỉ, Philippines, Malaysia và Indonesia.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết PPP đã trở thành một trong những phương thức chủ yếu để huy động vốn, xây dựng và vận hành hạ tầng tại các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, với các dự án như cầu Giang Biên vượt sông Đuống, Cảng hàng không Cao Bằng và Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng.

Do kéo dài hàng chục năm, có nhiều bên tham gia và dựa trên các hợp đồng phức tạp, các dự án PPP tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp khi pháp luật và chính sách thay đổi hoặc khi chậm tiến độ làm phát sinh chi phí.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu khai mạc. (Nguồn: BTC)

Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh cần bảo đảm sự cân bằng giữa môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và có thể dự đoán cho nhà đầu tư với thẩm quyền điều hành của Nhà nước trong ban hành và thực thi các biện pháp vì lợi ích chung như bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn của người dân.

Các kinh nghiệm chia sẻ tại Hội thảo không chỉ giúp giải quyết mà trước hết là phòng ngừa tranh chấp phát sinh ngay từ khâu soạn thảo hợp đồng, phân bổ rủi ro và cảnh báo sớm.

Tổng Thư ký PCA Marcin Czepelak khẳng định Hội thảo thể hiện cam kết chung của hai bên trong thúc đẩy giải quyết hòa bình tranh chấp và tăng cường pháp quyền.

Năm 2026 là năm đặc biệt có ý nghĩa đối với hợp tác Việt Nam – PCA, với việc khánh thành cơ sở phục vụ phiên xét xử tại Ngôi nhà Hòa bình và ra mắt bản dịch tiếng Việt Quy tắc Trọng tài PCA (tháng 3), đồng tổ chức Chuỗi sự kiện giới thiệu Công ước New York lần thứ hai (tháng 4) và phiên họp giữa kỳ Nhóm Công tác III của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) tại Ninh Bình (tháng 9).

Tổng Thư ký PCA Marcin Czepelak phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: BTC)

Tổng Thư ký cảm ơn sự ủng hộ của các cơ quan Việt Nam dành cho PCA; ghi nhận đóng góp của ông Neil Nucup kết thúc nhiệm kỳ và chào mừng ông Adam Jankowski kế nhiệm vị trí Trưởng Văn phòng PCA tại Hà Nội. PCA sẵn sàng tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong phát triển các thiết chế pháp lý và trở thành địa điểm được lựa chọn cho giải quyết tranh chấp quốc tế.

Hội thảo gồm hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất về bảo hộ đầu tư theo điều ước quốc tế song phương và quyền ban hành quy định của Chính phủ trong các dự án PPP, tập trung phân tích và đánh giá việc thay đổi pháp luật trong giai đoạn xây dựng hay việc chấm dứt dự án thông qua thu hồi giấy phép hoặc chấm dứt hợp đồng trên cơ sở các quy định của hiệp định bảo hộ đầu tư, đặc biệt là quy định về đối xử công bằng và thỏa đáng, kỳ vọng hợp lý của nhà đầu tư và tước quyền sở hữu gián tiếp.

Phiên thứ hai về các xu hướng mới trong tranh chấp hợp đồng phát sinh từ các dự án xây dựng quy mô lớn theo phương thức PPP, trong đó đề cập đến các tranh chấp liên quan đến thiết kế, điều kiện công trường, phân bổ rủi ro, bất khả kháng, thay đổi pháp luật, cũng như vai trò của ban xử lý tranh chấp (dispute board) trong việc bảo đảm tiến độ dự án.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: BTC)

Đây là lần thứ hai Bộ Ngoại giao và PCA phối hợp tổ chức Hội thảo PCA – Việt Nam, tiếp nối Hội thảo lần một năm 2023. Sau khi Việt Nam trở thành thành viên các Công ước La Hay về giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế ngày 29/12/2011, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các dấu mốc là Hiệp định nước chủ nhà và thư trao đổi về hợp tác đào tạo được ký kết ngày 23/6/2014, Nghị định thư về thành lập văn phòng đại diện PCA tại Việt Nam ngày 27/10/2021 và chính thức khai trương Văn phòng PCA tại Hà Nội ngày 24/11/2022.

Tòa trọng tài thường trực được thành lập theo Điều 20 Công ước La Hay 1899 về giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế là tổ chức quốc tế liên chính phủ lâu đời nhất về giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua trọng tài và các biện pháp hòa bình khác.

Tổ chức này không chỉ hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia mà xử lý cả các tranh chấp về đầu tư, thương mại giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước. Hiện nay, Tòa trọng tài thường trực có 129 quốc gia thành viên, trải rộng trên cả 5 châu lục.