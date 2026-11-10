Hội thảo nghiệp vụ pháp luật nâng cao chất lượng công tác điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính

Quang cảnh hội thảo

Tham dự hội thảo có đại diện chỉ huy các Phòng Nghiệp vụ pháp luật, Hải đoàn 42, Hải đội 401, Trạm Cảnh sát biển số 4 cùng cán bộ, nhân viên khối nghiệp vụ pháp luật trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

Hội thảo nhằm mục đích hệ thống hóa các quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm, đánh giá thực tiễn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý và phối hợp bàn giao các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển.

Qua đó, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng áp dụng pháp luật của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là việc xác định thẩm quyền xử lý, phân biệt hành vi vi phạm hành chính với dấu hiệu tội phạm; công tác thu thập, bảo quản tài liệu, chứng cứ, thiết lập hồ sơ và phối hợp bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng.

Các ý kiến cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm thuộc thẩm quyền.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc các quy định pháp luật, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp.

Chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, bảo đảm quá trình thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng xác định hành vi vi phạm, tội phạm, điều tra, xác minh tin báo tố giác, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc bàn giao vụ việc chặt chẽ về trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, qua đó góp phần thống nhất nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ pháp luật, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm vi phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong tình hình mới.