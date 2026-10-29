Hội thảo nghiệp vụ “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Nhà báo địa phương trong thời kỳ mới”

Toàn cảnh hội thảo

Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh; đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố cùng đại biểu Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong Cụm gồm: Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội.

Đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi đua, khen thưởng; phát huy nguồn lực hội viên và tổ chức các sân chơi nghề nghiệp; việc nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng môi trường báo chí văn hóa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người làm báo.

Lãnh đạo hội nhà báo các tỉnh, thành phố dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung chia sẻ, trao đổi về các nội dung liên quan đến việc đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số của hội nhà báo các tỉnh, thành phố trong cụm; đánh giá tác động và ảnh hưởng từ việc sáp nhập đơn vị hành chính và cơ quan báo chí đặt ra cơ hội, khó khăn, thách thức cho hoạt động của các hội nhà báo địa phương.

Các đại biểu cũng đề xuất Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hội nhà báo các tỉnh, thành phố giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo trong việc trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, đề xuất giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội nhà báo địa phương.

Đồng chí khẳng định, hội thảo nghiệp vụ được duy trì tổ chức luân phiên hằng năm trở thành diễn đàn quan trọng để hội nhà báo các tỉnh, thành phố giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động.

Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh chuyển giao Cờ luân lưu đăng cai Hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXII năm 2027 cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ

Dịp này, Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh chuyển giao Cờ luân lưu đăng cai Hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXII năm 2027 cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.