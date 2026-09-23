Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Sơn La năm 2026 thành công tốt đẹp

Dự Hội thao có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các xã, phường cùng gần 600 vận động viên đại diện cho 75 xã, phường tham gia.

Quang cảnh hội thao.

Các lực lượng tham gia hội thao.

Các đoàn VĐV tham gia hội thao.

Hội thao năm nay có sự tham gia của 23 đoàn, với gần 600 vận động viên, đại diện cho 75 xã, phường tham gia tranh tài ở 4 môn thi: Thể thao chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan; thể thao chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy; trả lời câu hỏi về kiến thức PCCC và CNCH; thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu dự hội thao.

Các đại biểu sở, ngành, xã phường theo dõi hội thao.

Phát biểu tại hội thao, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo hội thao, nhấn mạnh: Hội thao được tổ chức nhằm đánh giá, củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng phối hợp xử lý tình huống của lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong tổ chức, củng cố, duy trì hoạt động của các lực lượng này và các mô hình tự quản về PCCC, bảo đảm thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thao phát biểu tại hội thao.

Đồng chí đề nghị Ban tổ chức, tổ trọng tài, tổ thư ký, tổ phục vụ làm việc với trách nhiệm cao, khách quan, chính xác, trung thực, đảm bảo chất lượng của Hội Thao. Các đội tham gia thi đấu đoàn kết, trung thực, an toàn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu đạt thành tích cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Ngay sau khai mạc, Hội thao diễn ra 2 môn thi đấu: Trả lời câu hỏi kiến thức về PCCC và CNCH; thể thao chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy.

Phần thi trả lời kiến thức của đội thi xã Mường Lạn.

Ở nội dung thi lý thuyết về PCCC và CNCH, 184 vận động viên đến từ 23 đội thi Tổ liên gia an toàn PCCC đã tham gia tranh tài. Mỗi đội bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 30 câu hỏi và có 60 giây để trả lời kiến thức pháp luật; kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ thực tế; cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và kỹ năng thoát nạn...

Môn thi thể thao chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy.

Đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy.

Đối với nội dung thi đấu thể thao chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy, 138 vận động viên của 23 đội dân phòng của các xã, phường tham gia. Các vận động viên khẩn trương, phối hợp liên tục, đồng bộ để cứu người trước những nguy cơ, yếu tố nguy hiểm từ đám cháy; là sự kết hợp của 2 nhiệm vụ sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy, tiếp cận nạn nhân nhanh nhất có thể, sơ cấp cứu và đưa nạn nhân ra nơi an toàn.

Thao diễn kỹ thuật chữa cháy và CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thao diễn kỹ thuật chữa cháy và CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Phát biểu bế mạc tại hội thao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật, kỹ năng PCCC; kiện toàn các đội dân phòng, phát huy hiệu quả các “Tổ liên gia an toàn PCCC”. Tăng cường kiểm tra các cơ sở nguy cơ cao, khắc phục kịp thời các sơ hở, tuyệt đối không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Tổ chức tốt các hoạt động Tháng an toàn PCCC (tháng 10/2026); ưu tiên bố trí kinh phí trang bị thiết bị truyền tin báo cháy tại các trụ sở do đơn vị quản lý, sử dụng…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho đoàn VĐV phường Thảo Nguyên.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao bằng khen cho đoàn vận động viên phường Thảo Nguyên đạt giải nhất toàn đoàn. Ban tổ chức trao cờ giải nhất cho phường Thảo Nguyên và nhì toàn đoàn cho Cụm xã Yên Sơn, Phiêng Khoài, Yên Châu, Chiềng Hặc, Lóng Phiêng và giải ba toàn đoàn cho phường Chiềng Cơi; đồng thời, trao các nhất, giải nhì, ba cho các nội dung thi. Công an tỉnh tặng giấy khen các đoàn đạt giải nhì, ba toàn đoàn và nhất các nội dung thi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho đoàn VĐV đoạt giải.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho giải nhì, ba toàn đoàn và nhất các nội dung thi.

Lãnh đạo Sở Tài chính trao giải nhất, nhì, ba nội dung thi lý thuyết tìm hiểu kiến thức về PCCC và CNCH.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao giải nhất, nhì, ba nội dung thi thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.