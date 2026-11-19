Hội thao nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH năm 2026.

Hội thao năm nay có 112 vận động viên của 8 đội thi thuộc các Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các khu vực của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, tham gia 3 môn thi, gồm: 4x100m chạy tiếp sức cứu người và chữa cháy; đội hình sử dụng máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm và bơi cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Môn thi 4x100m chạy tiếp sức cứu người và chữa cháy.

Môn thi 4x100m chạy tiếp sức cứu người và chữa cháy.

Môn thi đội hình sử dụng máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm.

Môn thi đội hình sử dụng máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm.

Với tinh thần quyết tâm cao, các đội thi đã thể hiện những kỹ năng, chiến thuật bài bản, khoa học, thuần thục; cống hiến những phút thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính trong các nội dung thi.

Đại tá Lê Đức Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội thao.

Phát biểu tại hội thao, Đại tá Lê Đức Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: Hội thao không chỉ là dịp biểu dương phong trào thi đua, tinh thần rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ mà còn là hoạt động thiết thực cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu công tác. Thông qua Hội thao, đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến và năng lực xử lý tình huống của các đơn vị; phát hiện, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC và CNCH trong tình hình mới.