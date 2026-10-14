Hội thảo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026: Hướng tới thanh toán thông minh

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Thanh Nga/Vietnam+)

Ngày 14/10, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo với chủ đề “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số” nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 do báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức dưới sự chỉ đạo về nội dung của Ngân hàng Nhà nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước chia sẻ: “Trong kỷ nguyên số, thanh toán không còn là một công đoạn ở cuối chu kỳ mua bán mà là mạch kết nối các hoạt động của nền kinh tế số Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng của thanh toán số là đạt tới trạng thái ‘thanh toán xuyên suốt’ nơi ‘ma sát’ trong giao dịch được giảm thiểu tối đa, tiệm cận bằng không. Người dân không cần quan tâm phía sau có bao nhiêu hệ thống xử lý; họ chỉ cần một hành trình đơn giản một lần định danh, một trải nghiệm liền mạch, thanh toán thuận tiện, thông tin minh bạch và dễ dàng đối soát.”

Ở góc độ hạ tầng, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho hay trong bối cảnh nhu cầu thanh toán xuyên biên giới ngày càng gia tăng, kết nối thanh toán qua mã QR đang trở thành một giải pháp quan trọng, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và tăng cường liên kết trong nền kinh tế số. Với định hướng phát triển hạ tầng dùng chung, NAPAS tập trung xây dựng nền tảng kết nối và tiêu chuẩn kỹ thuật tương thích với thông lệ quốc tế, bảo đảm các giao dịch thanh toán xuyên biên giới được thực hiện thông suốt, an toàn và hiệu quả.

Cũng theo ông Tùng, để thúc đẩy sử dụng dịch vụ, NAPAS phối hợp với các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán triển khai nhận diện VietGlobal giúp người dùng, đặc biệt là du khách quốc tế khi đến Việt Nam có thể dễ dàng nhận biết các điểm chấp nhận thanh toán QR xuyên biên giới. Đồng thời, NAPAS và các tổ chức thành viên, các đối tác cũng tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về dịch vụ, nhằm nâng cao nhận biết, góp phần phát triển hệ sinh thái thanh toán số kết nối, thuận tiện và mang lại lợi ích cho mọi chủ thể tham gia.

Chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu, được xác định là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, gắn với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, so với cùng kỳ năm 2025, trong 8 tháng năm 2026, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng khá. Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 21 tỷ giao dịch với giá trị đạt hơn 260,6 triệu tỷ đồng (tăng 34,56% về số lượng và 13,26% về giá trị); qua kênh Internet đạt hơn 4.4 tỷ giao dịch với giá trị đạt 81,1 triệu tỷ đồng (tăng 46,57% về số lượng và 21,77% về giá trị); qua kênh điện thoại di động đạt 14 tỷ giao dịch với giá trị đạt 58,4 triệu tỷ đồng (tăng 35,33% về số lượng và 2,39% về giá trị). Trong đó, giao dịch thanh toán qua phương thức QR code đạt 311 triệu giao dịch với giá trị đạt 274,2 nghìn tỷ đồng (tăng 6,66% về số lượng và 25,85% về giá trị)./.