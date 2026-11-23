Giải Nhất toàn đoàn Hội thao ngành ngân hàng khu vực 9 năm 2026 thuộc về Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đà Nẵng. Ảnh: BẢO LÂM

Hội thao diễn ra từ ngày 20 đến 22/11, quy tụ gần 1.200 vận động viên đến từ 102 đơn vị ngân hàng thuộc khu vực 9, gồm: Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi. Các vận động viên tranh tài 6 bộ môn, gồm: kéo co, cầu lông, bóng bàn, pickleball, cờ tướng và golf.

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đà Nẵng với 66 điểm. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huế xếp thứ nhì với 36 điểm. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9 đứng thứ ba với 30 điểm.

Ở môn cầu lông, nội dung đôi nam, giải Nhất thuộc về Châu Lê Ngọc Tân và Hoàng Anh Dũng (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huế). Ở nội dung đôi nữ, Nguyễn Thị Nhật Vy và Nguyễn Cao Thu Nin (Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đà Nẵng) giành giải Nhất.

Ở nội dung đôi nam nữ, Phan Phước Triều và Bùi Thị Hoàng Uyên (Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng) đoạt giải Nhất.

Ban tổ chức trao huy chương và tiền thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở nội dung pickleball. Ảnh: BẢO LÂM

Tại môn bóng bàn, giải Nhất đôi nam thuộc về Hoàng Ngọc Hà và Tự Công Thành (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huế). Ở nội dung đôi nữ, Trần Thị Thủy và Nguyễn Thị Kim Đầy (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam) giành giải Nhất.

Nội dung đôi nam nữ, Hoàng Thanh Lân và Dương Thị Ngọc Thủy (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Huế) xuất sắc giành vị trí cao nhất.

Với môn pickleball, giải Nhất đôi nam thuộc về Nguyễn Quang Hiếu và Huỳnh Bá Thanh Trí (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng). Ở nội dung đôi nữ, Nguyễn Thị Diễm và Phan Thị Thảo Nguyên (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc Chi nhánh Sông Hàn) giành giải Nhất.

Trong khi đó, Huỳnh Đông Kha và Lê Thị Thùy Dương (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng) đoạt giải Nhất đôi nam nữ.

Ban tổ chức trao huy chương và tiền thưởng ở nội dung kéo co. Ảnh: BẢO LÂM

Ở môn kéo co, đội Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đà Nẵng giành giải Nhất. Giải Nhất môn cờ tướng thuộc về Nguyễn Quang Huy (Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Đà Nẵng).

Tại môn golf, Lê Thu Đông (Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng) giành giải Nhất nội dung nam. Ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Kim Ngọc (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Thanh Khê) đoạt giải Nhất.