Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Nhà báo địa phương

Tham dự có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà báo 8 tỉnh miền núi phía Bắc, thành phố Hà Nội, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố Bắc Ninh.

Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo trong việc trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Nhà báo địa phương. Đồng thời, đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động Hội Nhà báo địa phương sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, chú trọng các giải pháp kiện toàn tổ chức Hội, nâng cao chất lượng quản lý hội viên; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động Hội và hoạt động báo chí.

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh trao cờ đăng cai Hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXII cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

Hội thảo là dịp để Hội Nhà báo các địa phương tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả; qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo, hướng tới lợi ích thiết thực của hội viên.

Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh trao cờ đăng cai Hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXII cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.