Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Cù Thu Anh cho biết, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý tổ chức Tọa đàm nhằm tham vấn ý kiến, góp ý để hoàn thiện dự thảo Thông tư. Vì vậy, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý mong nhận được những ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính chuyên sâu từ các đại biểu. Những góp ý sẽ góp phần giúp đơn vị chủ trì soạn thảo có thêm góc nhìn đa chiều để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Theo báo cáo tại Tọa đàm, dự thảo Thông tư gồm 04 chương với 20 điều. Việc xây dựng dự thảo Thông tư nhằm quy định chi tiết, đầy đủ những nội dung đã được Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định, qua đó, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất để thực hiện hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026; khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016, Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 và đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Luật PBGDPL năm 2026.

Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Cù Thu Anh.

Tại Tọa đàm, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý trình bày một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư, trong đó thông tin về cách tiếp cận xây dựng Thông tư; quy định về việc lựa chọn, công bố và đưa ra khỏi danh báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thay vì thủ tục công nhận, miễn nhiệm tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP để tạo thuận lợi trong xây dựng, kiện toàn đội ngũ này; tiêu chuẩn lựa chọn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; quy định về khuyến khích và tôn vinh, khen thưởng; việc quản lý, sử dụng và các giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Bên cạnh đó, việc ban hành khung tiêu chí đánh giá hoạt động PBGDPL là nội dung được quan tâm tại Tọa đàm. Theo dự thảo Thông tư, khung tiêu chí gồm 04 tiêu chí, mỗi tiêu chí tối đa 25 điểm, tổng điểm tối đa là 100 điểm, gồm: Mức độ tiếp cận pháp luật; mức độ hiểu biết pháp luật; mức độ tuân thủ pháp luật và sự hài lòng của đối tượng được PBGDPL.

Điểm đáng chú ý là dự thảo Thông tư hướng tới đánh giá thực chất theo tác động của PBGDPL thay vì đánh giá theo số lượng hoạt động. Khung tiêu chí làcăn cứ để các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền Tiêu chí cụ thể phù hợp với thực tiễn PBGDPL của cơ quan, địa phương mình. Việc đánh giá trên cơ sở đối chiếu kết quả thực tế sau khi tổ chức hoạt động PBGDPL với mục tiêu, yêu cầu của từng hoạt động hoặc với kết quả trước khi tổ chức hoạt động PBGDPL; gắn với đối tượng, nội dung, lĩnh vực, hình thức PBGDPL, địa bàn, thời gian cụ thể đối chiếu với tài liệu kiểm chứng nhằm phát huy ưu điểm, phát hiện hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động PBGDPL.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm.

Trao đổi tại Tọa đàm, các đại biểu cơ bản thống nhất với định hướng xây dựng Thông tư, đặc biệt là quy định không sử dụng số lượng hoạt động để đánh giá hiệu quả PBGDPL. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất tiếp tục rà soát, làm rõ một số quy định để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đồng thời nâng cao tính khả thi khi triển khai trong thực tiễn.

Về khả năng truyền đạt của báo cáo viên pháp luật tại Điều 3, một số đại biểu cho rằng, yêu cầu báo cáo viên pháp luật có khả năng ứng dụng công nghệ số là định hướng phù hợp. Tuy nhiên, nếu áp dụng mang tính bắt buộc, quy định này có thể vô tình loại bỏ những người có kiến thức sâu, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng truyền đạt trực tiếp rất tốt nhưng hạn chế về kỹ năng số. Do đó, các đại biểu đề nghị sửa đổi theo hướng báo cáo viên “có khả năng sử dụng phương pháp, phương tiện hỗ trợ truyền đạt phù hợp với nội dung, đối tượng và điều kiện thực tế”, đồng thời vẫn khuyến khích ứng dụng công nghệ số, phương tiện hiện đại trong PBGDPL.

Đối với phạm vi hoạt động của báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật, Điều 4 giới hạn hoạt động theo địa bàn. Đại biểu đề nghị bổ sung một khoản vào Điều 4, cho phép báo cáo viên, tuyên truyền viên được mời tham gia ngoài địa bàn mà không phải lựa chọn, công bố lại danh sách. Bên cạnh đó, đại biểu còn đề nghị rà soát quy định về cho thôi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong trường hợp chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức, địa phương khác nhưng vẫn công tác ở lĩnh vực tương tự mà chỉ nên cập nhật thông tin về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý .

Về trường hợp đưa ra khỏi danh sách báo cáo viên pháp luật do từ chối thực hiện nhiệm vụ từ 03 lần trở lên mà không có lý do chính đáng (điểm d khoản 1 Điều 8 dự thảo Thông tư), có đại biểu cho rằng, con số định lượng cụ thể này giúp công tác quản lý rõ ràng hơn nhưng cần làm rõ thế nào là “không lý do chính đáng”.

Đối với khung tiêu chí đánh giá, đa số các đại biểu đồng tình với phương án khảo sát trước và sau khi tổ chức hoạt động, nhưng công thức tính điểm các tiêu chí hiểu biết và tuân thủ pháp luật tại Phụ lục cần được rà soát, chỉnh lý để bảo đảm tính khả thi.

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý ghi nhận và đánh giá các tham luận, ý kiến góp ý trách nhiệm, cụ thể và hữu ích. Đồng chí Phó Cục trưởng khẳng định, các góp ý sẽ được nghiên cứu, tiếp thu tối đa, chỉnh lý để Thông tư được ban hành và có hiệu lực thi hành đồng thời với hiệu lực thi hành của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 từ ngày 01/3/2027, qua đó bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai thi hành Luật./.