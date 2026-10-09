Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

14+

13+

12+

11+

10+

9+

8+

7+

6+

5+

4+

3+

2+

1+

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái chủ trì Hội thảo, cùng sự tham dự của đại diện các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu.

Theo Dự thảo 4, quan điểm Chiến lược làm rõ các yếu tố liên quan đến phát triển xuất nhập khẩu:

Thứ nhất, phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa theo chiều sâu, lấy nâng cao giá trị gia tăng, năng suất và năng lực cạnh tranh làm mục tiêu trung tâm, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực.

Thứ hai, phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa bền vững theo hướng nâng cao tính tự chủ chiến lược, gắn với nâng cao năng lực tự chủ của nền sản xuất quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế và khả năng chống chịu của nền kinh tế; tái cơ cấu xuất nhập khẩu hướng tới hài hòa về cơ cấu hàng hóa, cơ cấu thị trường và cán cân thương mại với từng thị trường, khu vực thị trường.

Thứ ba, phát triển xuất nhập khẩu hàng hoá đồng bộ với phát triển sản xuất, phát triển thị trường theo hướng thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị sản xuất - xuất khẩu - thị trường và quản trị hoạt động theo dữ liệu.

Thứ tư, phát triển xuất nhập khẩu gắn với khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) và thỏa thuận thương mại ưu đãi (PTA); kết nối thương mại với đầu tư, công nghệ, tài chính, phát triển doanh nghiệp và liên kết vùng, nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong nước và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ năm, phát triển xuất nhập khẩu hàng hoá trên cơ sở mô hình quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu hiện đại, chuyển sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và lấy hội nhập chủ động làm động lực phát triển.

Tại Hội thảo, đại diện cơ quan soạn thảo đã giới thiệu những nội dung chủ yếu của Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chiến lược; trao đổi về các vấn đề thực tiễn, yêu cầu đặt ra đối với hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn tới và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện Dự thảo Chiến lược....