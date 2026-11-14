Hội thảo lấy ý kiến và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách về xuất xứ hàng hóa, với sự tham gia của đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các hiệp hội ngành hàng cùng gần 100 doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, lưu thông hàng hóa trong nước và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trịnh Thị Thu Hiền cho biết, thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ các “điểm nghẽn”, tạo hành lang pháp lý minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao chất lượng hàng hóa.

Theo đó, hoạt động quản lý sản phẩm, hàng hóa cần bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, phù hợp với mức độ rủi ro; không phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hóa và chủ thể có liên quan; đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế, không tạo ra rào cản kỹ thuật không cần thiết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Việt Nam đã tham gia 19 hiệp định thương mại tự do và ban hành nhiều quy định về xuất xứ hàng hóa. Tuy nhiên, các quy định về xuất xứ trước đây được áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phục vụ việc hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế hoặc các mục tiêu khác của quản lý ngoại thương. Đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước, trước đây chưa có một khuôn khổ pháp lý riêng, thống nhất để xác định xuất xứ Việt Nam.

Trước yêu cầu thực tiễn, Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 384/2026/NĐ-CP ngày 9/10/2026 quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên thiết lập khuôn khổ riêng, thống nhất và đầy đủ về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường nội địa. Nghị định tạo cơ sở để thương nhân chủ động xác định xuất xứ hàng hóa; cơ quan có thẩm quyền xác định việc tuân thủ pháp luật của thương nhân; đồng thời giúp người tiêu dùng thực hiện quyền được thông tin về sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định hướng tới hoàn thiện hệ thống tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam theo hướng minh bạch, có căn cứ và phù hợp với pháp luật hiện hành; tạo cơ sở để doanh nghiệp và cơ quan quản lý xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất, lưu thông trong nước; đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và việc doanh nghiệp tự xác định, công bố xuất xứ. Quy định mới cũng góp phần tăng cường phòng, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, bảo vệ uy tín và thương hiệu hàng hóa Việt Nam.

Cục Xuất nhập khẩu phổ biến quy trình, thủ tục cấp C/O, quy tắc xuất xứ hàng hóa mẫu B và EUR.1., giới thiệu dự thảo Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa không ưu đãi của Việt Nam

Tại Hội thảo, đại diện Cục Xuất nhập khẩu giới thiệu các nội dung chính của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP, gồm quy định về hàng hóa có xuất xứ, hàng hóa có xuất xứ thuần túy, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy; công đoạn gia công, chế biến đơn giản; yếu tố không được xem xét khi xác định xuất xứ; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của thương nhân khi thể hiện xuất xứ Việt Nam trên hàng hóa.

Hội thảo cũng dành thời gian để các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Các ý kiến tập trung vào phương pháp xác định hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, công đoạn gia công, chế biến đơn giản, yếu tố trung gian và cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Hội thảo trao đổi một số nội dung dự kiến được quy định tại các dự thảo thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa; đồng thời lưu ý doanh nghiệp trong quá trình thực hiện quy tắc xuất xứ theo các hiệp định thương mại tự do.