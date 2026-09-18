Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện pháp luật và các giải pháp ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Quang cảnh Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) Trung ương và đại diện Cục Phổ biến, Giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo, chuyên viên đơn vị phụ trách công tác PBGDPL các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thủ đô Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 12/2026/QH16, được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027, có nhiều nội dung mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Những điểm mới quan trọng của Luật là: lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; chuyển từ tư duy cung cấp thông tin sang tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp chủ động tiếp cận pháp luật; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong PBGDPL; mở rộng hỗ trợ nhóm đối tượng đặc thù, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có phạm vi bao phủ tương đối rộng, tập trung quy định chi tiết 8 nhóm vấn đề trọng tâm và định hướng thảo luận các nội dung: Quản lý nhà nước và Hội đồng PHPBGDPL; Đổi mới Ngày Pháp luật Việt Nam; PBGDPL trên môi trường số và trí tuệ nhân tạo; Chính sách đối với đối tượng đặc thù; Giáo dục pháp luật trong nhà trường; Truyền thông chính sách từ sớm; Đảm bảo nguồn lực thực hiện, trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực cho các khu vực khó khăn và đối tượng đặc thù; Đánh giá hiệu quả thực chất, cụ thể hóa nguyên tắc, quy trình đánh giá định kỳ hoặc đột xuất, lấy mức độ tiếp cận pháp luật và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hàng đầu.

Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), tập trung vào: một số điều, khoản quy định còn chung chung; đề nghị quy định rõ như quy định hướng dẫn chính sách đặc thù, kinh phí thực hiện cho đối tượng đặc thù; cần quan tâm hơn đến công tác phổ biến pháp luật cho các nhóm đặc thù (đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao…); cần chuẩn hóa quy trình truyền thông; cơ chế, kinh phí cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để PBGDPL; cần quy định rõ các nguyên tắc định hướng về kiểm chứng độ chính xác của thông tin, trách nhiệm của chủ thể cung cấp và quản lý nội dung trên môi trường số; hoàn thiện pháp luật và các giải pháp ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong PBGDPL…

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu từ góc nhìn thực tiễn là căn cứ quan trọng để Bộ Tư pháp tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ, bảo đảm nghị định khi ban hành đúng quy định, dễ triển khai và nhanh chóng đi vào cuộc sống.