Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch số 159 ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, 100% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tổng rà soát. Tính đến ngày 30-9, cấp tỉnh có 460 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và chưa có hiệu lực. Đối với cấp huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có 91 văn bản còn hiệu lực; cấp xã có 269 văn bản của 124 xã còn hiệu lực và chưa có hiệu lực. Qua tổng rà soát, cấp tỉnh có 45 văn bản được đề xuất xử lý, trong đó 3 văn bản sửa đổi, bổ sung; 11 văn bản thay thế; 8 văn bản bãi bỏ toàn bộ và 23 văn bản đề xuất ban hành mới. Đối với cấp xã, có 46 văn bản được đề xuất xử lý trong năm 2026, gồm 45 quyết định đề xuất bãi bỏ toàn bộ và 1 quyết định đề xuất ban hành mới.

Kết quả cho thấy, các văn bản cần xử lý tập trung vào những nội dung không còn phù hợp với chủ trương, đường lối mới; chưa bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật; quy định chưa rõ ràng, chưa hợp lý, không phù hợp thực tiễn hoặc những lĩnh vực chưa có quy định pháp luật điều chỉnh.

Đại diện Sở Nội vụ cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, góp ý đối với dự thảo Báo cáo, nhất là kết quả rà soát, đánh giá tính phù hợp, tính thống nhất, tính khả thi của các văn bản và đề xuất phương án xử lý. Qua đó, góp phần hoàn thiện báo cáo, bảo đảm việc xử lý, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới, phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định pháp luật và thực tiễn địa phương.

Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thành việc xử lý các văn bản chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, hoàn thiện các văn bản cần ban hành mới để quy định những nội dung được giao quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đang tổ chức soạn thảo 40 dự thảo văn bản để xử lý 45 văn bản, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.