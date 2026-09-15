Hội thao kiểm tra nghiệp vụ PCCC - Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Trước hết, tham gia kiểm tra nghiệp vụ giúp lực lượng PCCC tại cơ sở nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành. Thông qua các nội dung kiểm tra, thực hành sử dụng bình chữa cháy, triển khai đội hình, sử dụng phương tiện chữa cháy, xử lý tình huống giả định, tổ chức thoát nạn và cứu người, lực lượng PCCC cơ sở được củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Đây là yếu tố rất quan trọng bởi khi xảy ra cháy, những phút đầu tiên có ý nghĩa quyết định trong việc khống chế đám cháy và bảo vệ tính mạng con người.

Các đội PCCC cơ sở tham gia kiểm tra nghiệp vụ PCCC và CNCH tại Cụm thi đua số 15.

Bên cạnh đó, kiểm tra nghiệp vụ giúp các cơ sở phát hiện và khắc phục kịp thời những nguy cơ mất an toàn PCCC. Trong quá trình kiểm tra, các nội dung liên quan đến hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, việc sắp xếp hàng hóa, lối thoát nạn, phương tiện chữa cháy và các điều kiện an toàn khác được rà soát. Qua đó, cơ sở có thể nhận diện những tồn tại mà trong quá trình hoạt động thường ngày dễ bị bỏ qua, từ đó chủ động khắc phục trước khi phát sinh cháy, nổ.

Một lợi ích thiết thực khác là giúp cơ sở sử dụng thành thạo và phát huy hiệu quả các phương tiện PCCC đã được trang bị. Việc có bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, máy bơm hoặc các thiết bị PCCC chưa đủ để bảo đảm an toàn nếu người sử dụng không nắm được cách vận hành. Qua kiểm tra và thực hành, lực lượng PCCC cơ sở được hướng dẫn sử dụng đúng phương tiện, đúng kỹ thuật, bảo đảm sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.

Các vận động viên tham gia kiểm tra nghiệp vụ tại cụm thi đua số 15.

Đặc biệt, kiểm tra nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ. Đây là lực lượng có mặt sớm nhất khi xảy ra sự cố. Khi được huấn luyện và kiểm tra thường xuyên, lực lượng này có thể nhanh chóng báo động, tổ chức thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp. Việc xử lý kịp thời từ những phút đầu sẽ góp phần hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Thông qua kiểm tra, các cơ sở cũng có điều kiện rà soát, hoàn thiện phương án xử lý khi xảy ra cháy, nổ, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên như báo cháy, cắt điện, chữa cháy, cứu người và hướng dẫn thoát nạn. Khi mỗi người nắm rõ nhiệm vụ của mình, việc ứng phó sẽ chủ động, thống nhất và hiệu quả hơn.

Có thể khẳng định, tham gia kiểm tra nghiệp vụ PCCC mang lại lợi ích thiết thực cho từng cơ sở, từ nâng cao năng lực của lực lượng tại chỗ, sử dụng hiệu quả phương tiện đến phát hiện, khắc phục nguy cơ cháy, nổ. Qua đó góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, bảo vệ tính mạng, tài sản của cơ sở và người lao động, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn thành phố Đồng Nai.