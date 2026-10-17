Hội thao Khối thi đua số 5: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị

Ngày 17/10/2026, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 5, đã tổ chức Hội thao Khối thi đua số 5 năm 2026 và chương trình bế mạc, trao giải với sự tham gia của các đoàn vận động viên, cán bộ, người lao động đến từ các đơn vị thành viên trong Khối.

Lãnh đạo các đơn vị của Khối thi đua số 5 và các đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm

Hội thao năm nay quy tụ các đơn vị gồm: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Nhà máy In tiền Quốc gia, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước.

Đại diện các đơn vị của Khối thi đua số 5 nhận cờ lưu niệm

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 môn thi đấu gồm bóng đá, bóng bàn, pickleball và kéo co. Các trận bóng đá được tổ chức tại sân bóng Yên Hòa, số 228 Trung Kính, trong khi các nội dung bóng bàn, pickleball và kéo co diễn ra tại Trung tâm Dịch vụ thể thao, số 90 Khuất Duy Tiến và sân pickleball số 63 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội.

Ông Ngô Quang Lương – Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phát biểu bế mạc Hội thao Khối thi đua số 5 - 2026

Ở môn bóng đá, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm xếp hạng. Môn bóng bàn có các nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ; môn pickleball gồm đôi nam lãnh đạo, đôi nam, đôi nam nữ và đôi nữ. Trong khi đó, môn kéo co với sự tham gia của các đội hình kết hợp vận động viên nam và nữ đã góp phần tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, hào hứng.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên nội dung đơn nam, bộ môn bóng bàn

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên nội dung đôi nam nữ, bộ môn bóng bàn

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên nội dung đôi nam, bộ môn bóng bàn

Với tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết và cao thượng, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, những màn tranh tài quyết liệt, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm trong từng nội dung thi đấu. Không khí Hội thao càng thêm sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, người lao động đến từ các đơn vị.

Bên cạnh những cuộc tranh tài trên sân đấu, Hội thao còn ghi dấu bằng những khoảnh khắc giao lưu, chia sẻ và động viên giữa các đoàn vận động viên. Đây cũng là dịp để cán bộ, người lao động thuộc các đơn vị trong Khối tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, góp phần xây dựng mối quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ trong công tác.

Ban tổ chức vinh danh các vận động viên nội dung đôi nam lãnh đạo đạt thành tích cao ở môn pickleball

Ban tổ chức vinh danh các vận động viên nội dung đôi nam đạt thành tích cao ở môn pickleball

Ban tổ chức vinh danh các vận động viên nội dung đôi nữ đạt thành tích cao ở môn pickleball

Ban tổ chức vinh danh các vận động viên nội dung đôi nam nữ đạt thành tích cao ở môn pickleball

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Ngô Quang Lương – Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đánh giá, với tinh thần thi đấu nhiệt tình, trung thực, đoàn kết và cao thượng, cùng sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị thành viên, Hội thao đã hoàn thành toàn bộ nội dung thi đấu và thành công tốt đẹp. Đây là hoạt động thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, xây dựng môi trường làm việc tích cực tại mỗi đơn vị.

Ông Ngô Quang Lương nhấn mạnh: "Thành công của Hội thao không chỉ được thể hiện qua những giải thưởng hay thành tích thi đấu, mà quan trọng hơn là tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và những tình cảm tốt đẹp được vun đắp giữa cán bộ, người lao động các đơn vị trong Khối". Qua đó, ông bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục duy trì, phát huy các hoạt động giao lưu, tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác, cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các vận động viên môn kéo co được vinh danh

Tại chương trình bế mạc, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải, vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao ở những nội dung thi đấu bóng đá, bóng bàn, pickleball và kéo co. Những phần thưởng được trao không chỉ ghi nhận nỗ lực, thành tích của các vận động viên mà còn là nguồn động viên, khích lệ tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ, người lao động.

Chương trình bế mạc, trao giải còn có các hoạt động giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, người lao động các đơn vị trong Khối thi đua số 5.

Ban tổ chức vinh danh các đội bóng đạt thành tích cao

Khép lại Hội thao Khối thi đua số 5 năm 2026, những kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, người lao động mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu và gắn bó giữa các đơn vị. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, động lực thi đua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh ấn tượng tại Hội thao Khối thi đua số 5 năm 2026: