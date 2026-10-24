Hội thao Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp tỉnh Khánh Hòa năm 2026: Sở Nội vụ giành giải nhất toàn đoàn

Sáng 24-10, tại Nhà thi đấu thể thao Trường Đại học Khánh Hòa (phường Nha Trang) diễn ra lễ khai mạc Hội thao Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đến dự và cổ vũ cho hội thao.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội thao.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn vận động viên tham gia hội thao.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang và đại diện Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia hội thao.

Các đoàn vận động viên tham gia hội thao.

Ông Huỳnh Mạnh Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban tổ chức hội thao phát biểu khai mạc.

Hội thao thu hút hơn 120 vận động viên nam (VĐV), nữ đến từ các đoàn gồm: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thống kê tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh. Tại đây, các VĐV tham gia tranh tài 4 môn: Pickleball, cầu lông, sút cầu môn nữ và kéo co.

Quang cảnh lễ khai mạc Hội thao Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp tỉnh năm 2026.

Các vận động viên thi đấu đôi nam pickleball.

Các vận động viên thi đấu sút cầu môn nữ.

Các vận động viên thi đấu đôi nam cầu lông.

Các vận động viên thi đấu kéo co.

Sau một buổi diễn ra các trận tranh tài sôi nổi, hấp dẫn giữa các VĐV, Ban tổ chức đã trao 40 huy chương các loại và cờ đạt giải cho các VĐV, tập thể đạt thành tích xuất sắc. Tổng kết giải toàn đoàn, đoàn Sở Nội vụ giành giải nhất; Thống kê tỉnh đoạt giải nhì; Văn phòng UBND tỉnh đoạt giải ba; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp đoạt giải khuyến khích.

Đại diện Ban tổ chức trao giải đôi nam pickleball.

Đại diện Ban tổ chức trao giải đôi nam nữ cầu lông.

Đại diện Ban tổ chức trao giải đôi nam pickleball.

Đại diện Ban tổ chức trao giải đôi nữ pickleball.

Đại diện Ban tổ chức trao giải đôi nam nữ pickleball.

Đại diện Ban tổ chức trao giải sút cầu môn nữ.

Đại diện Ban tổ chức trao giải kéo co.

Đại diện Ban tổ chức trao giải toàn đoàn.

Hội thao do Sở Nội vụ, đơn vị Trưởng Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp tỉnh đăng cai tổ chức. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua; tạo động lực thi đua, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.