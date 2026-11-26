Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Hòa, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu khai mạc tại sự kiện

Sáng 26/11, tại Hà Nội, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Xây dựng mô hình kiểm soát tổng hợp mối (Isoptera) gây hại đập hồ chứa bảo đảm an toàn đập, góp phần phòng chống thiên tai tại khu vực Tây Nguyên” (TMDS: Kiểm soát mối - An toàn đập)

Tham dự sự kiện có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Công an; Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam; Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Dự án được triển khai từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Đặc biệt Hợp tác Mekong-Lan Thương, nhằm nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và xây dựng mô hình thí điểm kiểm soát tổng hợp mối gây hại đập hồ chứa phù hợp với điều kiện thực tế khu vực Tây Nguyên.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu tại sự kiện

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Hòa, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nhấn mạnh, các công trình hồ chứa nước có vai trò quan trọng trong phục vụ sản xuất, dân sinh và phát triển kinh tế-xã hội.

Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn đập hồ chứa luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành thủy lợi, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai.

Đối với các đập đất, mối là một trong những tác nhân có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn công trình. Vì vậy, việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng và xây dựng các giải pháp kiểm soát mối phù hợp với điều kiện thực tế là yêu cầu có ý nghĩa thiết thực trong công tác quản lý và an toàn đập.

Trong thời gian 12 tháng, dự án tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng mối gây hại và xây dựng các giải pháp kiểm soát tổng hợp phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc thù quản lý công trình thủy lợi tại khu vực Tây Nguyên.

Trọng tâm là xây dựng, vận hành 4 mô hình thí điểm tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng; theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế để hoàn thiện giải pháp và đề xuất khả năng nhân rộng.

Là đơn vị trực tiếp triển khai dự án, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đảm nhận các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, từ khảo sát, đánh giá hiện trạng mối gây hại tại các đập hồ chứa được lựa chọn đến nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp kiểm soát tổng hợp phù hợp với điều kiện thực tế khu vực Tây Nguyên.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình cho biết, Viện sẽ tổ chức xây dựng, theo dõi và đánh giá các mô hình kiểm soát mối; tổng hợp kết quả, làm cơ sở đề xuất khả năng ứng dụng trong thực tiễn quản lý, bảo vệ an toàn đập.

Hội thảo khởi động Dự án “Xây dựng mô hình kiểm soát tổng hợp mối (Isoptera) gây hại đập hồ chứa bảo đảm an toàn đập, góp phần phòng chống thiên tai tại khu vực Tây Nguyên” (TMDS: Kiểm soát mối – An toàn đập)

Đơn vị cũng sẽ chủ động bố trí nhân lực chuyên môn, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm tiến độ, chất lượng các sản phẩm đầu ra, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và các cơ quan liên quan trong suốt quá trình thực hiện.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, xây dựng mô hình, dự án chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý công trình thủy lợi tại địa phương thông qua tập huấn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng hướng dẫn kiểm soát tổng hợp mối gây hại đập hồ chứa.

Để bảo đảm dự án đạt hiệu quả, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam yêu cầu Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình cùng Tổ quản lý dự án triển khai các nhiệm vụ đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và yêu cầu của văn kiện dự án đã được phê duyệt; chú trọng chất lượng chuyên môn, tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của các giải pháp kỹ thuật.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan, quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Thông qua việc kết hợp nghiên cứu khoa học, xây dựng mô hình thực nghiệm và chuyển giao kỹ thuật, dự án hướng tới chuyển đổi phương thức phòng trừ mối từ xử lý đơn lẻ sang kiểm soát tổng hợp, chủ động và có cơ sở khoa học; góp phần nâng cao năng lực quản lý, giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn các công trình hồ chứa thủy lợi, tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai tại khu vực Tây Nguyên và các địa phương có điều kiện tương đồng.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về mục tiêu, nội dung, kế hoạch và phương thức tổ chức triển khai dự án; đồng thời phân tích những khó khăn, thách thức trong công tác kiểm soát mối gây hại đối với đập đất hồ chứa tại khu vực Tây Nguyên.

Các ý kiến cũng đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế, chú trọng tính hiệu quả, khả năng ứng dụng và nhân rộng các mô hình sau khi thí điểm.

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo là cơ sở để đơn vị thực hiện tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, tổ chức triển khai dự án bảo đảm đúng tiến độ và đạt các mục tiêu đề ra./.