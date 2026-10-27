Hội thảo khoa học về xây dựng chính quyền số

Tham dự Hội thảo, về phía Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản có PGS. TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng uỷ Tạp chí Cộng sản, cùng lãnh đạo các vụ, đại diện Ban Biên tập, Ban Nghiên cứu lý luận chính trị Tạp chí Cộng sản và Học viện Chính trị khu vực IV.

Về phía tỉnh Cà Mau có các đồng chí: Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp của tỉnh và các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Xây dựng chính quyền số ở tỉnh Cà Mau hiện nay: Lý luận và thực tiễn”.

Thời gian qua, yêu cầu xây dựng chính quyền số tại Cà Mau ngày càng trở nên cấp thiết, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực tiễn đặt ra yêu cầu bảo đảm sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu; nâng cao năng lực thực thi công vụ, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ công.

Với mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận, đánh giá thực tiễn, nhận diện những kết quả đạt được, hạn chế và điểm nghẽn, từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp phù hợp, tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề chính: cơ sở lý luận và yêu cầu xây dựng chính quyền số trong bối cảnh mới; thực trạng và những vấn đề đặt ra trong xây dựng chính quyền số ở Cà Mau gắn với quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp; quan điểm và giải pháp xây dựng chính quyền số tại Cà Mau theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo khoa học “Xây dựng chính quyền số ở tỉnh Cà Mau hiện nay: Lý luận và thực tiễn”.

Các ý kiến tại Hội thảo nhấn mạnh, xây dựng chính quyền số đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; từ xử lý công việc phân tán sang quy trình liên thông; từ quản lý chủ yếu dựa trên hồ sơ, thủ tục sang quản trị dựa trên dữ liệu, kết quả và mức độ hài lòng của người dân.

Sau hợp nhất, Cà Mau đã đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền số. Các cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; hạ tầng số từng bước được triển khai đến các ấp, khóm; các nền tảng điều hành và dữ liệu dùng chung từng bước được đưa vào vận hành. Chỉ số chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; nhiều mô hình như “Bình dân học vụ số”, “Trạm công dân số” được triển khai, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, phát biểu định hướng tại Hội thảo.

TS. Hồ Thanh Hớn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, trình bày tham luận “Xây dựng chính quyền số ở Cà Mau trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp”.

TS. Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, trình bày tham luận “Hoàn thiện thể chế và cơ chế phối hợp trong xây dựng chính quyền số ở Cà Mau”.

TS. Nguyễn Đăng Quang, Trường Đại học Tài chính – Marketing, trình bày tham luận về đề tài “Chính quyền thích ứng” tại Hội thảo.

Thiếu tá Nguyễn Văn Phường, Phó Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau, trình bày tham luận về bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong xây dựng chính quyền số ở Cà Mau.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS. TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng uỷ Tạp chí Cộng sản, nhấn mạnh, để xây dựng chính quyền số đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tỉnh Cà Mau cần tập trung triển khai các định hướng cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo đồng chí, xây dựng chính quyền số ở Cà Mau đang chuyển từ giai đoạn hình thành nền tảng sang giai đoạn hoàn thiện năng lực vận hành; từ hoàn thành nhiệm vụ trên giấy tờ sang tạo ra những sản phẩm cụ thể, được ứng dụng trong thực tế. Thước đo cuối cùng là lợi ích thiết thực mà người dân, doanh nghiệp nhận được, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

PGS. TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng uỷ Tạp chí Cộng sản, phát biểu kết luận Hội thảo.

Hội thảo không chỉ góp phần nhận diện những thành tựu, hạn chế và đề xuất giải pháp, mà còn hướng đến hình thành cách tiếp cận có hệ thống, thực chất, phù hợp với điều kiện của Cà Mau. Những kết quả nghiên cứu, trao đổi tại Hội thảo sẽ là cơ sở để tiếp tục tổng hợp, chọn lọc và vận dụng vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.

Theo PGS. TS. Phạm Minh Tuấn, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh uỷ Cà Mau sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hội thảo, toạ đàm khoa học, tổng kết thực tiễn những vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển của tỉnh, góp phần bổ sung, phát triển lý luận và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để tham mưu cấp uỷ, chính quyền tỉnh. Tạp chí Cộng sản cũng sẽ chọn lọc các tham luận để đăng tải trên ấn phẩm in và điện tử, góp phần lan toả kết quả Hội thảo đến đông đảo bạn đọc và giới nghiên cứu.

Xây dựng chính quyền số là quá trình lâu dài, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, phương pháp triển khai khoa học và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị. Đối với Cà Mau, nhiệm vụ trọng tâm là gắn chuyển đổi số với đổi mới quản trị, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; đồng thời bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả./.