Các đồng chí: Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, thực tiễn cho thấy, nền nếp sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi có nhiều chuyển biến, nội dung ngày càng gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng chuẩn bị chưa kỹ, thảo luận chưa sâu. Vì vậy, việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá không chỉ để chấm điểm, xếp loại mà cơ bản là để có công cụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giúp cấp ủy, bí thư chi bộ và cấp ủy cấp trên theo sát toàn bộ quá trình chuẩn bị, điều hành thảo luận, quyết nghị, thực hiện, phân công nhiệm vụ đảng viên và giám sát kiểm tra, đánh giá khả năng hoàn thành...

Quang cảnh hội thảo.

Với hơn 80 bài tham luận khoa học của các đồng chí lãnh đạo, nhà nghiên cứu, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương, hội thảo đã làm rõ những vấn đề lý luận về sinh hoạt chi bộ và đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân tích thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (gắn với chuyển đổi số, Sổ tay đảng viên điện tử, sinh hoạt trực tuyến...), qua đó, đề xuất bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo từng loại hình đặc thù.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị, Tổ biên tập quán triệt 8 định hướng sau khi hoàn thiện dự thảo; bảo đảm các nhóm tiêu chí, thang và 4 mức xếp loại theo Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW ngày 28-10-2025 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23-7-2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Mỗi kỳ sinh hoạt phải đánh giá lại việc thực hiện nghị quyết kỳ trước. Nghị quyết chi bộ phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn và rõ sản phẩm; có điều kiện ràng buộc đối với mức “tốt”; bảo đảm liên thông kết quả đánh giá; đơn giản, dễ làm, số hóa; mở rộng phạm vi đánh giá theo yêu cầu mới.