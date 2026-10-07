Hội thảo khoa học về ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển dược liệu Lạng Sơn

Lãnh đạo Sở KH&CN, lãnh đạo Viện Dược liệu, Bộ Y tế đồng chủ trì hội thảo. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành và UBND cấp xã; chuyên gia, nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực dược liệu.

Các đại biểu dự hội thảo

Lãnh đạo Sở KH&CN phát biểu khai mạc hội thảo

Theo báo cáo đề dẫn tại hội thảo, từ năm 2010 đến nay, Sở KH&CN đã tổ chức triển khai 250 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, trong đó gần 30 nhiệm vụ nghiên cứu về dược liệu và y học cổ truyền.

Kết quả điều tra, khảo sát ghi nhận 788 loài cây thuốc, xác định 285 loài quan trọng, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ bảo tồn nguồn gen, lựa chọn đối tượng nghiên cứu và phát triển vùng nguyên liệu.

Các nhiệm vụ nghiên cứu từng bước tiếp cận nhiều khâu, từ bảo tồn, nhân giống, trồng thử nghiệm đến chế biến, phát triển sản phẩm. Một số kết quả đã được ứng dụng như: nhân giống ba kích bằng giâm hom, sản xuất lan kim tuyến bằng nuôi cấy mô, phát triển các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo…

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tham luận tại hội thảo

Đại diện Sở Y tế phát biểu tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận, thảo luận về: tiềm năng, định hướng phát triển vùng nguyên liệu dược liệu gắn với ứng dụng KH&CN trên địa bàn; phát triển dược liệu gắn với nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khoẻ nhân dân; bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến và thương mại hóa sản phẩm; kết nối nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã để phát huy giá trị dược liệu, quản lý sản phẩm từ dược liệu, định hướng vùng trồng, chế biến dược liệu theo hướng tiêu chuẩn hoá.

Đại diện Viện Dược liệu phát biểu tham luận tại hội thảo

Trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo, Sở KH&CN tiếp tục tổng hợp, rà soát các đề xuất, nhu cầu nghiên cứu và ứng dụng; phối hợp với các sở, ngành, địa phương, viện, trường, doanh nghiệp và hợp tác xã để xác định những nội dung có tính cấp thiết, khả thi và có khả năng tạo ra sản phẩm, mô hình cụ thể, hỗ trợ chuyển giao và nhân rộng mô hình phù hợp, gắn bảo tồn tài nguyên với phát triển sản xuất và tạo sinh kế cho người dân.