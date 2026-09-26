Hội thảo khoa học về thi hành các quy định bảo vệ Tổ quốc theo Hiến pháp năm 2013

Hội thảo do các đồng chí: TS. Trần Mai Hùng - Phó Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế, ThS. Trần Quốc Khánh - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và TS. Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đồng chủ trì.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học tổ chức chiều 26/9 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Nguyễn Toàn

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thi hành các quy định hiến định về quốc phòng, an ninh sau hơn 1 thập kỷ Hiến pháp năm 2013 đi vào cuộc sống.

ThS. Trần Quốc Khánh - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phát biểu khai mạc hội thảo, ThS. Trần Quốc Khánh - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhấn mạnh vị trí chiến lược của Nghệ An trong công tác quốc phòng, an ninh và tầm quan trọng của việc hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TS. Trần Mai Hùng - Phó Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo, TS. Trần Mai Hùng - Phó Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Hiến pháp năm 2013 là cơ sở pháp lý tối cao, cụ thể hóa đường lối, tư duy tư tưởng mới của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Các đại biểu Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đồng chí nhấn mạnh, hội thảo lần này được tổ chức nhằm mục đích đánh giá một cách toàn diện, khách quan và khoa học thực trạng thi hành các quy định hiến định về quốc phòng, an ninh sau hơn 10 năm triển khai. Từ đó, tổng hợp các luận cứ khoa học thực tiễn vững chắc để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định chính sách, hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo tiền đề gợi mở cho công tác sửa đổi Hiến pháp phù hợp với bối cảnh mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Toàn

Để đạt được mục đích đó, TS. Trần Mai Hùng đặt ra 12 vấn đề để các đại biểu thảo luận; tập trung mổ xẻ, chỉ rõ những vướng mắc, bất cập và các điểm nghẽn trong thực tiễn áp dụng pháp luật tại địa phương trước xu thế phát triển mạnh mẽ của không gian mạng cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống.

Đồng thời, kiến nghị các giải pháp bám sát thực tiễn địa bàn chiến lược, đảm bảo tính khả thi để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ngay từ cấp cơ sở.

TS. Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tham luận về vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trên cơ sở đề dẫn, các đại biểu đã tập trung tham luận về các chuyên đề sát với thực tiễn. TS. Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã tiếp cận vấn đề từ góc độ lý luận và thực tiễn để làm rõ vị trí, vai trò của nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Thượng tá Trần Văn Thảo - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham luận tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Toàn

Bám sát địa bàn, trong phần tham luận đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế về công tác quản lý nhà nước, thực thi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và công tác phối hợp lực lượng vững chắc tại địa bàn địa phương.

Thượng tá Nguyễn Công Dung - Phòng Tham mưu Công an tỉnh tham luận về thách thức an ninh phi truyền thống trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trong khi đó, TS. Phạm Thế Lực - Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế mang đến góc nhìn sâu sắc về nội dung bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia và gợi mở định hướng sửa đổi Hiến pháp.

TS. Phạm Thế Lực - Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế gợi mở định hướng sửa đổi hiến pháp. Ảnh: Nguyễn Toàn

Bám với địa bàn Nghệ An, nhóm tác giả TS. Lê Quang Hòa và ThS. Phan Thu Hằng - Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế đã đề xuất phương hướng thi hành các quy định hiến định, lồng ghép đồng bộ với các điểm mới của chiến lược bảo vệ Tổ quốc phù hợp đặc thù của tỉnh Nghệ An hiện nay.

ThS. Phan Thu Hằng - Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế trình bày tham luận. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trong phần thảo luận, dưới sự điều hành của đoàn chủ trì, các đại biểu đã tập trung trao đổi sâu về cơ chế lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang và vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở.

Kết quả thu được từ hội thảo sẽ là nguồn tư liệu khoa học, thực tiễn giá trị cao để ban tổ chức tổng hợp, báo cáo lên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An, phục vụ hiệu quả cho công tác hoạch định thể chế và tối ưu hóa thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân từ sớm, từ xa.