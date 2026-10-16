Hội thảo khoa học về thân thế, sự nghiệp Phó bảng Trần Viết Thọ

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: V.A

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Phó bảng Trần Viết Thọ (1836-1898), ngay trên quê hương của ông (làng Thâm Triều, tổng Bích La, huyện Đăng Xương, tỉnh Quảng Trị (cũ), nay là làng Đồng Tâm, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị).

Phó bảng Trần Viết Thọ là người con ưu tú của vùng đất giàu truyền thống hiếu học, khoa bảng. Ông được biết đến là một vị đại khoa có nhiều nỗ lực trong học tập, làm rạng danh quê hương và dòng họ và từng giữ chức Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ. Trong cuộc đời và sự nghiệp, ông được ghi nhận là người thanh liêm, cương trực, trọng nghĩa, khinh tài, luôn quan tâm đến đời sống Nhân dân.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tập trung luận giải 3 nội dung chính, gồm: Quê hương, gia tộc, hành trang và nhân phẩm của Phó bảng Trần Viết Thọ; những đóng góp của Trần Viết Thọ trên các lĩnh vực văn hóa-xã hội; các giá trị học thuật, kinh sách và đạo pháp gắn với cuộc đời, sự nghiệp của ông.

Tiến sĩ Nguyễn Bình, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội thảo - Ảnh: V.A

Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi, hội thảo góp phần làm sáng tỏ thêm thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Phó bảng Trần Viết Thọ trong bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX. Những tư liệu, ý kiến khoa học được trao đổi tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và làm sâu sắc hơn những giá trị lịch sử về danh nhân Trần Viết Thọ; qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa, lịch sử cho mai sau.