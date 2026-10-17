Hội thảo khoa học về sự kiện vịnh Cam Ranh trong hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2026). Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan Trung ương, cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan nghiên cứu, lực lượng vũ trang và sở, ban, ngành.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Sau 80 năm, sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh vẫn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, thể hiện sự kết hợp giữa khát vọng hòa bình với ý chí kiên định bảo vệ độc lập dân tộc; giữa bản lĩnh chính trị vững vàng với nghệ thuật ứng xử ngoại giao linh hoạt, khéo léo. Những giá trị ấy tiếp tục nhắc nhủ các thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn thành quả cách mạng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đối với Khánh Hòa, dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vịnh Cam Ranh vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản bằng những hành động thiết thực. Trong tiến trình thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, tỉnh cần gắn phát triển kinh tế với văn hóa, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh và gìn giữ các giá trị lịch sử, góp phần bồi đắp bản sắc, lòng yêu quê hương và trách nhiệm công dân.

Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu chào mừng hội thảo. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày nhiều tham luận tập trung làm rõ bối cảnh, diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao ủy Pháp Đác-Giăng-Li-ơ tại vịnh Cam Ranh ngày 18/10/1946; phân tích âm mưu của thực dân Pháp, nỗ lực duy trì đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghệ thuật đấu tranh ngoại giao của Người. Các tham luận cũng đề cập việc vận dụng tư tưởng, phương pháp và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển Khánh Hòa hiện nay.

Các ý kiến thống nhất khẳng định, sự kiện vịnh Cam Ranh không chỉ là một dấu mốc ngoại giao mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh và sách lược linh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám, giữ vững nền độc lập non trẻ và tìm kiếm cơ hội hòa bình trong quan hệ Việt-Pháp. Từ đó, làm sáng rõ bài học về kiên định mục tiêu độc lập, thống nhất đất nước; kết hợp nguyên tắc với sự linh hoạt trong sách lược; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đồng thời gắn đối ngoại với quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đối với Khánh Hòa, hội thảo gợi mở nhiều định hướng thiết thực trong bảo tồn, phát huy giá trị sự kiện lịch sử, như sưu tầm, số hóa tư liệu; gìn giữ các địa danh, công trình văn hóa liên quan; đẩy mạnh giáo dục truyền thống, phát triển du lịch văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương. Qua đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, lý tưởng và khát vọng cống hiến, nhất là trong thế hệ trẻ; đồng thời bổ sung luận cứ khoa học phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền và giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Người. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường Cam Ranh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Người; đồng thời tham quan triển lãm ảnh báo chí “Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc” do Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền trung-Tây Nguyên thực hiện. Triển lãm giới thiệu hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm của Người đối với biển, đảo và những thành tựu phát triển của Khánh Hòa.

Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm gìn giữ di sản lịch sử, biến niềm tự hào thành động lực tinh thần, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.