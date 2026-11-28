Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người. (Ảnh: LỤC HƯỜNG)

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia và những người hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng con người. Đây là dịp nhìn lại quá trình hình thành, phát triển của hoạt động nghiên cứu trong ba thập kỷ qua, đồng thời trao đổi về các hướng nghiên cứu và khả năng ứng dụng trong đời sống.

Hoạt động nghiên cứu có tổ chức về tiềm năng và khả năng đặc biệt của con người tại Việt Nam bắt đầu từ năm 1996, với sự ra đời của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người.

Năm 1998, Trung tâm được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam kiện toàn, trở thành tổ chức độc lập có tư cách pháp nhân. Ngày 14/11/2012, Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người chính thức được thành lập theo Quyết định số 760/QĐ-LHHVN của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức và hoạt động nghiên cứu.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, Trưởng Ban tổ chức, cho biết việc tổ chức hội thảo nhân dịp kỷ niệm 30 năm nhằm tổng kết chặng đường hoạt động, ghi nhận đóng góp của các thế hệ nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đồng thời tăng cường kết nối đội ngũ, trao đổi học thuật và xác định những hướng phát triển trong thời gian tới. Viện mong muốn các kết quả nghiên cứu được tiếp tục xem xét, đánh giá, hoàn thiện và gắn với những vấn đề thực tiễn của đời sống.

Các đại biểu chia sẻ ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: LỤC HƯỜNG)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tính, Trưởng Ban Quản lý khoa học, Trưởng Ban Nội dung hội thảo, tiềm năng con người là lĩnh vực có phạm vi tiếp cận rộng, liên quan nhiều ngành khoa học và những vấn đề phức hợp. Do đó, các báo cáo cần chú trọng chất lượng chuyên môn, phương pháp nghiên cứu, bằng chứng và khả năng kiểm chứng, tạo cơ sở cho việc trao đổi, phản biện và phát triển các hướng nghiên cứu có hệ thống.

Hội thảo gồm bốn phiên làm việc, tập trung vào các nội dung: Nghiên cứu về tiềm năng con người; Tiềm năng con người và khoa học siêu hình; Tiềm năng con người và sức khỏe; Kỷ niệm 30 năm ngày khởi đầu hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khả năng đặc biệt của con người ở Việt Nam.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia và giới làm nghề. (Ảnh: LỤC HƯỜNG)

Trước đó, Viện đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, tập trung vào các chủ đề như khả năng đặc biệt của con người, tiềm năng con người và sức khỏe, khoa học siêu hình, phong thủy và khoa học dự báo.

Các hoạt động góp phần mở rộng diễn đàn trao đổi, tập hợp tư liệu và kết nối những người quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu. Sau 30 năm hình thành và phát triển, việc tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, chú trọng phương pháp khoa học, tăng cường trao đổi và đánh giá kết quả là những yêu cầu đặt ra đối với Viện trong giai đoạn tới.