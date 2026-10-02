Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: PV

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: GS.TS. Trung tướng Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an; Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương Trần Viết Cường.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý ở trung ương và địa phương; đại diện nhiều cơ quan, đơn vị trong cả nước.

GS.TS. Trung tướng Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: PV

Đổi mới phương thức quản lý đảng viên trong tình hình mới

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 40 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, thể hiện sự tâm huyết đối với việc góp ý, hoàn thiện thể chế và phương thức quản lý đảng viên trong thời gian tới.

TS. Trần Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu đề dẫn. Ảnh: PV

Phát biểu đề dẫn, TS. Trần Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đến tháng 6-2026, toàn Đảng có 55.837 tổ chức cơ sở đảng với 5.694.399 đảng viên. Công tác quản lý đảng viên được quan tâm, coi trọng, ngày càng chặt chẽ, khoa học hơn. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khó khăn, nhất là trong nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đảng viên; xét miễn công tác và sinh hoạt đối với đảng viên; quản lý đảng viên ở ngoài nước, đi làm ăn xa…

Gợi mở nội dung thảo luận, TS. Trần Thị Thu Thủy đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề chung, tiêu chí nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên; đánh giá những chuyển biến tích cực, ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác quản lý đảng viên từ Đại hội XI đến nay; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.

Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương Trần Viết Cường phát biểu. Ảnh: PV

Phát biểu định hướng hội thảo, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương Trần Viết Cường nhấn mạnh, xuyên suốt từ khi Đảng ra đời đến nay, công tác quản lý đảng viên luôn gắn với bản chất của tổ chức Đảng. Đích cuối cùng của quản lý đảng viên không phải là quản lý cho đủ hồ sơ, thủ tục, mà là góp phần làm cho mỗi đảng viên tốt hơn, mỗi chi bộ mạnh hơn.

Theo đồng chí Trần Viết Cường, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là quản lý chặt chẽ hơn mà quan trọng hơn là quản lý đúng, thực chất, qua đó phát huy tốt hơn vai trò của từng đảng viên và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng. Đồng chí đề nghị hội thảo trao đổi sâu về nội hàm “quản lý đảng viên” trong điều kiện mới, chủ thể, trách nhiệm, phương thức quản lý và những thay đổi thực chất mà chuyển đổi số mang lại.

Lấy chất lượng đội ngũ đảng viên làm mục tiêu

Mở đầu hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận “Một số vấn đề lý luận về công tác quản lý đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên”. Theo đồng chí, quản lý đảng viên là tổng thể hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng nhằm nắm bắt phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, công tác, lý lịch của đảng viên, qua đó góp phần xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên.

PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương tham luận tại hội thảo. Ảnh: PV

Tham luận đề cập các nội dung chủ yếu của công tác quản lý đảng viên như quản lý số lượng, cơ cấu; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ; mối quan hệ xã hội và hoạt động nơi cư trú; quản lý hồ sơ, chuyển sinh hoạt, rà soát, sàng lọc đảng viên, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Trước yêu cầu mới, cần kết hợp phương thức quản lý truyền thống với hiện đại; tăng cường quản lý trên không gian số, từ nơi công tác đến nơi cư trú; đánh giá đảng viên dựa trên sản phẩm, năng lực, trách nhiệm nêu gương; đồng thời phát huy sự giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và trách nhiệm tự quản lý của mỗi đảng viên.

Trình bày tham luận “Những điểm mới trong công tác quản lý đảng viên qua từng nhiệm kỳ Đại hội Đảng XI, XII, XIII, XIV”, TS. Phạm Thành Nam, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I cho rằng, quản lý đảng viên giữ vị trí then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tác động trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tính tiên phong của đội ngũ đảng viên.

Theo tham luận, qua các nhiệm kỳ, công tác quản lý đảng viên không ngừng được đổi mới, hoàn thiện. Đại hội XI tập trung thể chế hóa nguyên tắc, kỷ luật và chuẩn hóa quy trình quản lý; Đại hội XII nhấn mạnh siết chặt kỷ cương, rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Đại hội XIII đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Cơ sở dữ liệu đảng viên quốc gia và ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đến Đại hội XIV, quản lý đảng viên được định hướng hiện đại, tinh gọn, liên thông dữ liệu, thích ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và gắn với siết chặt chuẩn mực đạo đức cách mạng.

TS. Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tham luận tại hội thảo. Ảnh: PV

Từ thực tiễn Đảng bộ các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, TS. Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cho rằng, công tác quản lý đảng viên cần được thực hiện liên tục, gắn với giáo dục, phân công nhiệm vụ, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và sàng lọc. Với 29.608 đảng viên, trong đó đảng viên học sinh, sinh viên chiếm 40,37%, Đảng bộ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên và triển khai mô hình “Đảng viên số, Chi bộ số” hướng tới “Đảng bộ số”.

Tham luận cũng chỉ ra, công tác quản lý đảng viên vẫn có tình trạng thiên về quản lý hồ sơ, chưa đồng đều trong nắm bắt quá trình rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên. Vì vậy, thời gian tới cần lấy phân công và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm trục xuyên suốt; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức Đảng, đẩy mạnh quản lý dựa trên dữ liệu, đồng thời nâng cao năng lực cán bộ và ý thức tự quản lý, tự rèn luyện của mỗi đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Giảng Võ (Hà Nội) Nguyễn Quế Anh tham luận tại hội thảo. Ảnh: PV

Các ý kiến tham luận tại hội thảo cũng tập trung trao đổi về đổi mới phương thức quản lý đảng viên theo hướng toàn diện, thực chất; gắn với giáo dục, rèn luyện, giao nhiệm vụ, đánh giá kết quả, đẩy mạnh chuyển đổi số; quản lý đảng viên ở địa bàn, nhóm đặc thù; đổi mới sinh hoạt chi bộ, số hóa hồ sơ và quản lý đảng viên miễn sinh hoạt, đi làm xa, thay đổi nơi cư trú, công tác.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: PV

Phát biểu kết luận hội thảo, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương Trần Viết Cường khẳng định, công tác quản lý đảng viên cần tiếp tục đổi mới theo hướng toàn diện, thực chất, lấy nâng cao chất lượng đội ngũ làm mục tiêu; gắn quản lý với giáo dục, rèn luyện, giao nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý thức tự giác của đảng viên; đánh giá qua sản phẩm, hiệu quả công việc và thực tiễn, đồng thời phát huy sự giám sát của nhân dân.

Đồng chí Trần Viết Cường cho biết, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu các vấn đề được đặt ra tại hội thảo, nhất là số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên; quản lý đảng viên miễn sinh hoạt, đi làm ăn xa; đổi mới sinh hoạt chi bộ ở thôn, tổ dân phố và ứng dụng chuyển đổi số phù hợp với từng nhóm đối tượng.