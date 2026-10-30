Hội thảo khoa học về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu là lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở đào tạo và cộng đồng khởi nghiệp khu vực phía Bắc của tỉnh.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Thời gian qua, Lào Cai từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; xác định 33 nhu cầu công nghệ thuộc 7 nhóm ngành và 8 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tỉnh triển khai mô hình hợp tác “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp”; ban hành chính sách hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số, phê duyệt đề án thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm. Việc chuẩn bị các vườn ươm công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục đang được triển khai theo quy định.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh; chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ chia sẻ, cung cấp thông tin tại hội thảo.

Các ý kiến cũng tập trung bàn giải pháp đưa mô hình “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp” đi vào thực chất; phát huy hiệu quả các công cụ hỗ trợ đang được tỉnh xây dựng như chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Quỹ Đầu tư mạo hiểm, hệ thống vườn ươm, danh mục nhu cầu công nghệ và sàn giao dịch khoa học và công nghệ. Qua đó, góp phần kết nối các nguồn lực, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành và phát triển các dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.