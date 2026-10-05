Hội thảo khoa học về danh nho Nguyễn Hãng

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu tại hội thảo.

Chủ trì hội thảo có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, dòng họ, nhà nghiên cứu.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Nguyễn Hãng là danh nhân văn học, người con ưu tú của dòng họ Nguyễn Mả Nội, quê hương Xuân Lũng. Ông là trí thức Nho học tiêu biểu thế kỷ XV-XVI, nổi tiếng với học vấn uyên thâm, nhân cách thanh cao, sống cuộc đời ẩn dật nhưng giàu khí tiết.

Sau khi qua đời, ông được triều Lê Trung Hưng truy tặng danh hiệu “Thảo Mao dật sĩ” và ban đất thờ tự tại quê hương. Con cháu dòng họ cùng Nhân dân địa phương đã lập đền thờ ông, đặt tên là “Dật sĩ từ”. Đền thờ Nguyễn Hãng hiện đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thao Nguyễn Quang Anh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ hơn quê hương, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, nhân cách cũng như những giá trị trong di sản của danh nho Nguyễn Hãng; đồng thời phân tích giá trị các tác phẩm, tư liệu liên quan và những đóng góp của ông đối với đời sống văn hóa, văn học dân tộc.

Các nhà nghiên cứu cũng tiếp tục khảo cứu, đối chiếu những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trên tinh thần khoa học, khách quan.

Tiến sĩ Lê Quang Chắn - Phó viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương khẳng định: Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực, nhằm tiếp tục tập hợp tư liệu, trao đổi học thuật, nhận diện đầy đủ hơn giá trị di sản gắn với danh nho Nguyễn Hãng và quê hương Xuân Lũng.

Đồng chí nhấn mạnh: Nghiên cứu một danh nhân không chỉ nhằm làm rõ tiểu sử, sự nghiệp của cá nhân mà còn góp phần nhận diện bối cảnh lịch sử, môi trường văn hóa, truyền thống gia đình và quê hương, cũng như những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần củng cố cơ sở khoa học cho công tác quản lý, bảo vệ di tích; đồng thời phục vụ giáo dục truyền thống, lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương Đất Tổ trong đời sống hiện nay.

Quang cảnh hội thảo.