Hội thảo khoa học về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Sáng 6-11, tại phường Nam Nha Trang, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Khánh Hòa: Thực trạng và giải pháp”. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Quang Hồng Văn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các giảng viên của Học viện Chính trị khu vực III; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và gần 30 đại biểu đại diện các sở, ngành, địa phương cùng giảng viên và học viên của nhà trường.

Ông Nguyễn Quang Hồng Văn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, đại biểu được nghe các tham luận như: Một số giải pháp để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS ở Khánh Hòa; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ người DTTS trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc ở tỉnh Khánh Hòa; phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS ở tỉnh Khánh Hòa…

Các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo được tiếp cận trên tinh thần khoa học, khách quan, toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; chú trọng các số liệu, dẫn chứng cụ thể, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội thảo.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Khánh Vĩnh phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội thảo.

Hội thảo khoa học có ý nghĩa thiết thực trong việc trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn; đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS ở tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.