Tiến sĩ Dương Đình Đức - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội thảo. Tham dự có gần 100 đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của các sở, ngành, tổ chức KH&CN, UBND các xã, phường. Cùng dự có các chuyên gia Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN).

Quang cảnh hội thảo.

Kết quả PII năm 2026 cho thấy: Lai Châu còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là một số chỉ số thành phần đạt điểm thấp hoặc chưa có điểm. Do đó, hội thảo là dịp để các cơ quan, đơn vị đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm cải thiện thứ hạng PII của tỉnh; đồng thời nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ cấp xã.

Tại hội thảo, Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Mai, chuyên gia Cục Đổi mới sáng tạo đã chia sẻ phương pháp triển khai Bộ Chỉ số PII, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đánh giá và hướng dẫn các địa phương nhận diện tiềm năng, lợi thế để xây dựng giải pháp phù hợp. Các đại biểu cũng được trao đổi, hướng dẫn về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm mới; phương pháp xây dựng kế hoạch, lập dự toán, phân bổ ngân sách và đề xuất, triển khai nhiệm vụ KH&CN.

Đại biểu trao đổi, hướng dẫn các nội dung liên quan đến cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

Hội thảo nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát huy giá trị tri thức, lịch sử, bản sắc địa phương để phát triển sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, từng bước chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo, hỗ trợ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Dương Đình Đức - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu bế mạc hội thảo.

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Dương Đình Đức - Giám đốc Sở KH&CN đề nghị, các sở, ban, ngành chủ động rà soát các chỉ số thành phần PII thuộc lĩnh vực phụ trách, phân tích nguyên nhân những chỉ số đạt thấp, chưa có điểm; nâng cao chất lượng thống kê, thu thập, cập nhật và cung cấp dữ liệu, minh chứng phục vụ đánh giá. UBND các xã, phường cần tăng cường năng lực quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ động lựa chọn, tiếp nhận, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp và phát triển sản phẩm chủ lực.

Đồng chí giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý KH&CN tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, phối hợp tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định, cải thiện PII và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là trách nhiệm chung của các cấp, ngành, cần được thực hiện thường xuyên, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn 2027–2030.