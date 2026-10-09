Hội thảo khoa học về các giải pháp phòng ngừa, ứng phó các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế

Tham dự hội thảo có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Viện An ninh phi truyền thống và các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực an ninh kinh tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bảo đảm an ninh kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng để tỉnh phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong bối cảnh hoạt động kinh tế cửa khẩu, đầu tư hạ tầng công nghiệp và năng lượng ngày càng mở rộng, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác phòng ngừa, ứng phó các nguy cơ, thách thức.

Đồng chí cũng thông tin về tình hình phát triển một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh. Theo đó, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh đạt 95 tỷ USD, tăng 45% so với năm 2024, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 90 tỷ USD, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong lĩnh vực năng lượng, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Lạng Sơn được quy hoạch 22 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 1.440 MW; đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 5 dự án. Cùng với đó, dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II, công suất 110 MW đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt thiết bị và sau khi hoàn thành, đưa vào vận hành cũng sẽ góp phần bổ sung nguồn điện, đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh.

Trước yêu cầu phát triển và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế, đồng chí đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan, đơn vị tập trung phân tích, dự báo các nguy cơ, thách thức; đánh giá hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an với các sở, ngành, địa phương; đồng thời đề xuất giải pháp có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội thảo

Đại diện Viện An ninh phi truyền thống phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận, thảo luận, làm rõ một số nội dung như: các yếu tố tác động đến an ninh kinh tế và công tác bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế; kết quả phối hợp giữa Công an tỉnh với các sở, ngành, UBND các xã, phường trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế; dự báo các yếu tố đe dọa an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tham luận tại hội thảo

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp, phương án và kịch bản ứng phó phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Tham mưu, Công an tỉnh tham luận tại hội thảo

Hội thảo là dịp để các cơ quan, đơn vị và các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ góc nhìn chuyên môn, làm rõ những vấn đề đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Qua đó bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu, triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với những nguy cơ, thách thức, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.