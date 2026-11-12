Hội thảo khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới

Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: PGS, TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị; Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị.

PGS, TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, hội thảo diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Đặc biệt, ngày 22-8-2026, Bộ Chính trị khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng nói chung, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định, qua 40 năm đổi mới, nền tảng tư tưởng của Đảng không ngừng được củng cố, phát triển. Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định sự kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời bổ sung lý luận về đường lối đổi mới vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận ngày càng quyết liệt. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới nhận thức, nội dung, phương thức và tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để hội thảo đạt kết quả thiết thực, Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tập trung làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản, nhất là nội dung, giá trị cốt lõi của nền tảng tư tưởng của Đảng; mối quan hệ giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIV. Đồng thời, phân tích, đánh giá thực tiễn, nhận diện những âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng và môi trường truyền thông số.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới".

Cùng với đó, các đại biểu cần tập trung đề xuất những giải pháp có tính khả thi, phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, lực lượng; chú trọng đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về cơ sở, gắn với tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; khắc phục những hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện, góp phần tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hội thảo nhận được nhiều tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý đến từ các cơ quan Trung ương, học viện, nhà trường và đơn vị trong Quân đội. Các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới; yêu cầu gắn nhiệm vụ này với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân.

Nhiều tham luận, ý kiến tâm huyết, sâu sắc được trình bày tại hội thảo.

Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung trao đổi là nhận diện phương thức, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch, nhất là việc lợi dụng không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu của công cuộc đổi mới, gây hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Từ thực tiễn công tác tại các cơ quan, đơn vị, các tham luận đề xuất nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, nắm bắt và định hướng tư tưởng; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông và các lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, chú trọng tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, lực lượng; chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả đấu tranh trên không gian mạng.

Tham luận tại hội thảo, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân nhấn mạnh vai trò của báo chí và truyền thông số trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Theo đồng chí, môi trường số có tốc độ lan truyền thông tin nhanh, phạm vi tác động rộng, trong khi các thủ đoạn xuyên tạc ngày càng tinh vi, nhất là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin giả.

Trước thực tế đó, báo chí cần chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy thông tin tích cực làm nền tảng. Việc phản bác phải dựa trên chứng cứ, lập luận thuyết phục, tránh áp đặt, quy chụp. Đồng thời, cần đổi mới phương thức truyền tải phù hợp với từng nền tảng số; nâng cao năng lực kiểm chứng thông tin, ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, góp phần xây dựng môi trường truyền thông số lành mạnh.

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu.

Phát biểu bế mạc hội thảo, PGS, TS Lê Hải Bình khẳng định, hội thảo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới.

Với hơn 30 tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi tâm huyết, hội thảo đã tập trung làm rõ 3 nội dung chính: Cơ sở lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là sự phát triển tư duy lý luận qua 40 năm đổi mới; những vấn đề thực tiễn đặt ra trong tình hình mới; đề xuất các định hướng và 6 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia, nâng cao khả năng phản ứng nhanh, xây dựng những thông điệp ngắn gọn, có sức thuyết phục.

Kết quả hội thảo sẽ được tổng hợp, chắt lọc, phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.