Hội thảo khoa học về 555 năm hình thành và phát triển xứ Quảng

Hội thảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) tổ chức nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa và đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực di sản trong giai đoạn mới.

Hội thảo dự kiến thu hút hơn 100 đại biểu là đại diện các cơ quan Trung ương, thành phố Đà Nẵng, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài địa phương. Ban tổ chức đã tuyển chọn 55 tham luận khoa học từ gần 100 bài viết gửi về, tập trung vào ba nhóm chủ đề chính.

Trong đó, nhóm chủ đề thứ nhất làm rõ quá trình hình thành, phát triển và vị thế của xứ Quảng, đô thị thương cảng Hội An trong tiến trình lịch sử dân tộc; vai trò của vùng đất này đối với chiến lược kinh tế biển và quá trình mở rộng không gian phát triển của đất nước.

Nhóm chủ đề thứ hai gồm 25 tham luận, tập trung nghiên cứu hoạt động giao thương quốc tế, sự hình thành các cộng đồng cư dân, làng nghề, tín ngưỡng, tôn giáo, chữ Quốc ngữ và quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa. Qua đó, khẳng định vị thế của Hội An từng là thương cảng quốc tế phồn thịnh, nơi hội tụ và giao thoa nhiều nền văn hóa.

Nhóm chủ đề thứ ba hướng đến những vấn đề thực tiễn trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản hiện nay, nhất là bảo tồn đô thị cổ, chuyển đổi số di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản. Các tham luận được kỳ vọng đề xuất những giải pháp kết hợp hài hòa giữa bảo tồn tính xác thực của di sản với khai thác nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Ban tổ chức, hội thảo không chỉ góp phần nhìn lại hành trình 555 năm kể từ khi đạo Thừa tuyên Quảng Nam được thành lập năm 1471, mà còn tạo diễn đàn trao đổi các luận cứ khoa học, định hướng phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản của Đà Nẵng trong không gian phát triển mới. Đây cũng là dịp khẳng định vai trò của văn hóa như nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.