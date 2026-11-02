Hội thảo khoa học 'Vai trò của Phật giáo Việt Nam trong kỷ nguyên mới'

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Hội đồng Trị sự tặng hoa chúc mừng

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký); Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, đồng Trưởng ban Tổ chức; chư tôn đức lãnh đạo Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương và các tỉnh thành; đại diện các Ban, Viện Trung ương tham dự.

Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng hoa chúc mừng hội thảo

Tham dự hội thảo có GS.TS Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQVN; cùng đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương, quý vị học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh, học viên các khối lớp Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội,...

Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng khẳng định hội thảo không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường Đạo pháp và đồng hành cùng Dân tộc, mà quan trọng hơn làm rõ và phát huy các giá trị của Phật giáo thành những nguồn lực đóng góp thiết thực cho phát triển con người, cộng đồng và đất nước.

Ông cũng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và MTTQVN luôn trân trọng, ghi nhận đóng góp to lớn của GHPGVN, chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo an sinh xã hội; bồi đắp văn hóa, đạo đức và mở rộng quan hệ đối ngoại với nhân dân các nước.

"Điều đáng quý nhất là tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo đã thực sự đi vào đời sống, trở thành hành động cụ thể vì con người. Ở đâu còn khó khăn, ở đó có Tăng Ni, Phật tử chia sẻ; đó là biểu hiện sinh động của tinh thần nhập thế, minh chứng cho vai trò của GHPGVN - thành viên tích cực của MTTQVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.", GS.TS Phạm Tất Thắng chia sẻ.

GS.TS Lê Văn Lợi phát biểu đề dẫn

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những giá trị cốt lõi của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là tư tưởng “hộ quốc an dân”, tinh thần nhập thế và vai trò đồng hành cùng dân tộc trong tiến trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; đánh giá thực tiễn phát huy các nguồn lực của Phật giáo Việt Nam trên các lĩnh vực; nhận diện và làm rõ các nguồn lực của Phật giáo Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất định hướng phát huy hiệu quả các nguồn lực này trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, gắn với hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Đại biểu tập trung làm việc tại hội thảo

Trình bày tham luận tại hội thảo, Hòa thượng Thích Gia Quang chia sẻ đối với Giáo hội, việc phát huy tinh thần hòa hợp trong công tác truyền thông góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, tăng cường khả năng định hướng dư luận, kịp thời đính chính những thông tin sai lệch, củng cố niềm tin của Tăng Ni, Phật tử và quần chúng đối với Giáo hội.

"Đối chiếu giữa tư tưởng hòa hợp của Phật giáo với chính sách đại đoàn kết dân tộc, có thể nhận thấy sự phù hợp, cùng chung một lý tưởng: xây dựng đời sống xã hội thương yêu, đoàn kết, đồng hành phát triển bền vững, hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, mang lại đời sống an vui, hạnh phúc cho mọi tầng lớp nhân dân. Sự tương đồng ấy chính là cơ sở vững chắc để Phật giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, phát huy vai trò của mình trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.", Hòa thượng Thích Gia Quang nhận định.

Quang cảnh hội thảo

Trong tham luận của mình, Thượng tọa Thích Phước Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cho rằng, tiềm lực của Phật giáo không chỉ nằm trong giới xuất gia mà còn chứa đựng trong khối đại đoàn kết của quần chúng Phật tử. Trách nhiệm mỗi người Phật tử là tích cực học đạo, hành đạo tùy theo từng thời đại, hoàn cảnh với tính đa dạng của nền kinh tế thị trường mà tham gia tích cực đóng góp cho tự thân, gia đình và xã hội.

"Trong bối cảnh lịch sử của dân tộc ta hôm nay, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, mọi khả năng sáng tạo, khám phá khai thác tài nguyên Tuệ giác trong Phật giáo là vô cùng, bởi lẽ Phật giáo lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tôn chỉ đó sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước trong bối cảnh mới, kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.", Thượng tọa Thích Phước Đạt chia sẻ.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu đúc kết hội thảo

Phát biểu đúc kết hội thảo, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhận định hội thảo lần này đã làm rõ những giá trị cốt lõi của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là tư tưởng “hộ quốc an dân”, tinh thần nhập thế và vai trò đồng hành cùng dân tộc trong tiến trình phát triển đất nước và hội nhập, đồng thời làm rõ giá trị và nguồn lực của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Từ đó khẳng định di sản của Phật giáo không chỉ là tài sản của quá khứ mà còn là nguồn lực quý báu, nuôi dưỡng cho sự phát triển văn hóa, bồi đắp, bản lĩnh và nhân cách con người Việt Nam hôm nay.

Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng nêu 4 kiến nghị: tiếp tục kiên định phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, phát huy truyền thống hộ quốc an dân; đổi mới giáo dục Phật giáo, nâng cao chất lượng đào tạo Tăng Ni; phát huy giá trị đạo đức, văn hóa qua hoạt động an sinh, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tăng cường hợp tác nghiên cứu, tham vấn chính sách giữa Giáo hội với các viện, trường và cơ quan quản lý.

Lưu niệm tại hội thảo

Hội thảo nhận được 150 bài tham luận gởi về xoay quanh 8 chủ đề: Phật giáo Việt Nam với tư tưởng và giá trị dân tộc; Phật giáo Việt Nam với phát triển kinh tế; Phật giáo Việt Nam với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Phật giáo Việt Nam với xây dựng xã hội hòa hợp, nhân ái; Phật giáo Việt Nam với giáo dục toàn diện con người; Phật giáo Việt Nam với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Phật giáo Việt Nam với chăm sóc sức khỏe toàn diện; Tổ chức và hoạt động Phật giáo trong kỷ nguyên mới.