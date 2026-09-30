Hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề về chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng

Chủ trì Hội thảo. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Hội thảo thu hút 12 bài tham luận từ các đại biểu. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tổng kết Hội thảo. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Hội thảo thu hút 12 bài tham luận từ các đại biểu. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (giữa) tham dự Hội thảo. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Ông Trịnh Xuân Trường (phải), Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, tham dự Hội thảo. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Đại biểu tìm hiểu thông tin về nhà chiến sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng tại khu trưng bày sự kiện. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Đại biểu tìm hiểu thông tin về nhà chiến sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng tại khu trưng bày sự kiện. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Đại biểu tìm hiểu thông tin về nhà chiến sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng tại khu trưng bày sự kiện. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Huỳnh Thúc Kháng - Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân”. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)