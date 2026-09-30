Hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề về chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng

Cơn mưa từ đêm trước đến sáng 30/9 đã khiến nhiều người ở TPHCM đi làm muộn, chật vật vì người ướt sũng, xe bị ngập nước chết máy, một số nơi còn xảy ra ùn ứ, va chạm giao thông do đường ngập nước, trơn trượt, tầm nhìn hạn chế...