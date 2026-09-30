Hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng

Các đại biểu tham quan trưng bày tại hội thảo. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học…

Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1/10/1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Năm 1927, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng sáng lập Báo Tiếng Dân tại Huế, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Trong suốt 16 năm hoạt động (1927-1943) với 1.766 số báo được xuất bản, Tiếng Dân là một trong những tờ báo đã tạo ra tiếng vang lớn, là tờ báo yêu nước cách mạng, truyền bá tư tưởng yêu nước, nâng cao dân trí, bảo vệ quyền lợi của nhân dân và cổ vũ tinh thần dân tộc.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với trọng trách Bộ trưởng Nội vụ và sau đó là Quyền Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cụ Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục đem tài năng, trí tuệ và uy tín của mình phụng sự Tổ quốc trong những thời điểm đặc biệt khó khăn của cách mạng.

Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Tổng bộ Việt Minh và Đoàn Báo chí kháng chiến thành lập lớp dạy làm báo đầu tiên của nước ta, mang tên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Từ ngôi trường dựng lên giữa rừng Việt Bắc tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên), Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã trở thành “ngọn lửa” thắp sáng và là “cái nôi” của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Văn nghệ cùng nhiều cơ quan báo chí khác đều có những dấu ấn trên vùng đất này.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định, hội thảo lần này có ý nghĩa sâu sắc, là diễn đàn để trao đổi, làm rõ cuộc đời, sự nghiệp của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, giá trị của Báo Tiếng Dân, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và những vấn đề đặt ra đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay. Đối với tỉnh Thái Nguyên, hội thảo còn góp phần bổ sung cơ sở khoa học để tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Tại hội thảo, với chủ đề “Huỳnh Thúc Kháng-Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo”, các tham luận, ý kiến đã tập trung làm rõ các nhóm vấn đề: Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng-Nhà yêu nước, chí sĩ cách mạng và nhà văn hóa lớn, nhà báo xuất sắc của Việt Nam; Báo Tiếng Dân và những giá trị đối với nền báo chí Việt Nam; Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và giá trị lịch sử trên quê hương cách mạng Thái Nguyên.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, qua các tham luận và ý kiến trao đổi, nhiều vấn đề về cuộc đời, sự nghiệp của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, Báo Tiếng Dân, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và truyền thống báo chí cách mạng trên đất Thái Nguyên đã được tiếp cận từ nhiều góc độ, bổ sung cho nhau, góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức về những giá trị của di sản báo chí mà các thế hệ đi trước để lại.

“Điều có ý nghĩa đối với chúng ta hôm nay là ở cụ Huỳnh Thúc Kháng luôn có sự thống nhất giữa nhân cách của người trí thức, trách nhiệm của người công dân và trách nhiệm của người làm báo. Chính sự thống nhất đó làm nên giá trị bền vững của di sản Huỳnh Thúc Kháng đối với lịch sử báo chí Việt Nam”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Khái quát về những vấn đề chính mà hội thảo đã tập trung làm rõ, đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá, hội thảo đã khẳng định Cụ Huỳnh Thúc Kháng là nhân vật có vị trí quan trọng trong lịch sử dân tộc và lịch sử báo chí Việt Nam. Báo Tiếng Dân là một di sản báo chí cần tiếp tục được nghiên cứu sâu và có hệ thống.

Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là một dòng chảy rất có ý nghĩa trong lịch sử báo chí Việt Nam. Thái Nguyên và vùng Việt Bắc là không gian đặc biệt để bảo tồn, nghiên cứu và phát huy dòng chảy báo chí đó. Giá trị của di sản chỉ thật sự được phát huy khi được trao truyền cho hiện tại và tương lai.

Đồng chí Lê Quốc Minh kết luận, kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng là dịp để chúng ta tri ân một nhà yêu nước, một nhà hoạt động chính trị-xã hội và một nhà báo có những đóng góp quan trọng đối với đất nước và nền báo chí Việt Nam.

Đại biểu cắt băng khai trương trưng bày chuyên đề. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Hội thảo hôm nay vì vậy không khép lại ở những tham luận và những trao đổi tại hội trường. Những kết quả nghiên cứu cần tiếp tục được khai thác, hoàn thiện và cụ thể hóa thành các công trình nghiên cứu, các nguồn tư liệu, sản phẩm văn hóa-báo chí, các hoạt động giáo dục, về nguồn và những chương trình thiết thực trong thời gian tới.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tại Di tích quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên; cắt băng và tham quan trưng bày với chủ đề “Huỳnh Thúc Kháng-Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân”.